Net als de A-ploeg van Koeman maakt Jong Oranje weinig indruk

Tackle op de bal van Ryan Gravenberch (r), de Belg Nicolas Raskin wijkt niet. Beeld BELGA

Het viel bepaald niet mee, het spel van Jong Oranje, op een redelijke openingsfase na en een paar kansen op het eind. Het viel zelfs behoorlijk tegen, voor een elftal dat zichzelf tot favoriet had bestempeld. Weinig vloeiende aanvallen waren te zien. Het gebrek aan creativiteit is schrijnend. Het balverlies op het middenveld was soms hachelijk te noemen. Bovendien oogde België gretiger en fitter. Gelukkig voor Jong Oranje bleek doelman Bart Verbruggen in topvorm.

Net als bij de A-ploeg van Ronald Koeman heeft Jong Oranje met name in aanvallend opzicht weinig te bieden. Brian Brobbey geldt als talent, maar hij is afgezien van sterk, vaak onhandig en kreeg ook nauwelijks steun in een voorzichtige speelwijze met maximaal twee aanvallers.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Net als Koeman heeft collega Erwin van de Looi weinig echte aanvallers op de vleugels, en in tegenstelling tot Koeman stelt hij ze dan ook niet op. Brobbey had lange tijd de razendsnelle Crysencio Summerville in de buurt, die net als de meeste van zijn medespelers na een hoopgevende openingsfase ver terugviel.

Velden vol talent

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zeggen ze dan. In die zin zit Nederland goed, qua voetbal zeker. Op papier dan. Nederland heeft altijd jeugd. Velden vol. Elk talent wordt gezien en beoordeeld. Het is alleen moeilijk te voorspellen hoe ver talenten werkelijk reiken in hun loopbaan, hoe lonkend het perspectief ook is, of lijkt.

Het elftal voor dit EK, met vrijwel allemaal bekende namen, opende in Tbilisi dus met 0-0 tegen België, wat het volgende duel meteen cruciaal maakt. Want Portugal, vaak behorend tot de favorieten bij jeugdtoernooien, verloor met 2-0 van gastland Georgië en speelt zaterdag voor zijn laatste kans tegen Nederland. Uitblinker bij Nederland in het vrijwel lege stadion was Bart Verbruggen, die vermoedelijk van Anderlecht naar Brighton vertrekt. Dat zei genoeg. Hij is de doelman.

De meeste Nederlandse winnaars uit het verleden, van de EK-toernooien in 2006 en 2007, hadden daarna een aardige tot uitstekende loopbaan, zonder dat ze tot het allerhoogste segment doordrongen, al vertoefde Klaas-Jan Huntelaar op de drempel van die kaste van de absolute elite. Van Boy Waterman tot Ryan Donk, van Daniël de Ridder tot Stijn Schaars, Ryan Babel, Hedwiges Maduro of Ron Vlaar; goede loopbanen. Het bijzonderste verhaal is van Maceo Rigters, topscorer van het toernooi in 2007 in Nederland, die optimaal profiteerde van zijn roem, met een contract naar Blackburn Rovers. Nooit meer bereikte hij het niveau van de eindronde. Of anders was daar Royston Drenthe, uitgeroepen tot beste speler van het toernooi in 2007. Daarna vertrok hij naar Real Madrid, waar zijn loopbaan uit zijn vingers glipte.

Ze vertrekken doorgaans jong

De huidige selectie is op papier ver in zijn ontwikkeling, mede omdat de kwalificatiereeks lang duurde. De spelers zijn geboren na 1 januari 2000, zodat sommigen al 23 jaar zijn. Kenneth Taylor speelde zelfs op het WK in Qatar, bij Louis van Gaal. Ryan Gravenberch had al veel verder kunnen zijn, als hij bij Bayern München geen bijna vaste reserve was geweest. Alleen al van de basisploeg van woensdag spelen zes spelers in buitenlandse competities. Ze vertrekken doorgaans jong, waarbij het enigszins onmeetbaar blijft welke invloed dat heeft op een loopbaan. Het lijkt ze niet allemaal verder te helpen.

De gezamenlijke transferwaarde van de elf starters van bondscoach Van de Looi bedroeg, berekend naar de maatstaven van Transfermarkt.com, meer dan 130 miljoen euro, met Ryan Gravenberch als topper, met 30 miljoen. Een reserve dus van München. Het zegt ook iets over de prijsopdrijving in het voetbal. Van al dat ‘papierwerk’ maakte het elftal te weinig waar, op het eerste kwartier na, of maximaal een half uur, met onder meer een schot van Kenneth Taylor op de paal.

Op het eind mocht Jong Oranje zelfs blij zijn met 0-0, want de Belgen kregen zeker zulke goede kansen. Zij stelden onder anderen Charles De Ketelaere van AC Milan op en spits Lois Openda, die twee seizoenen furore maakte bij Vitesse. De Belgen hadden de mooiste aanval van de wedstrijd, kort voor rust, na de bal met de buitenkant van De Ketelaere, in de diepte op Openda, en de redding van Verbruggen. Ja, die haalt het echte Oranje wel.