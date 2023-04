Nerveus Arsenal speelt gelijk en ziet Manchester City dichterbij komen

Erling Haaland van Manchester City viert de 2-0 tegen Leicester City. Zaterdag was de Noor goed voor twee treffers. Beeld ANP / EPA

Arsenal staat nu nog maar vier punten voor, met een wedstrijd meer gespeeld. City heeft de prolongatie van de titel in eigen hand want over anderhalve week krijgt het Arsenal op bezoek. City heeft al twee maanden geen punt meer gemorst.

Mocht Manchester City in mei voor de vijfde keer in zes seizoenen de landstitel pakken, dan zal alles wat Arsenal is, denken aan de 49e minuut van de derby bij West Ham op een zonnige zondagmiddag in Oost-Londen. Het staat 1-2 voor The Gunners wanneer de beste speler van het seizoen, Bukayo Saka, een strafschop mag nemen. Als de 21-jarige rechtsbuiten scoort, is het 1-3 en is de wedstrijd zo goed als gespeeld en blijft het gat met City waarschijnlijk onoverbrugbaar.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

De Brit, nog altijd achtervolgd door de gemiste strafschop in de EK-finale van 2021, schiet de bal naast. Vijf minuten later maakt Jarred Bowen op knappe wijze de gelijkmaker, 2-2.

Het is een exacte herhaling van de paaswedstrijd tegen Liverpool op Anfield. Ook toen kwam Arsenal al snel op 0-2 en ook toen verspeelde het die voorsprong. Zodoende is de marge op City binnen acht dagen met vier punten gekrompen.

Erling Haaland

De jonge ploeg van Mikel Arteta lijkt te bezwijken onder de druk van de titelfavoriet. Het is moeilijk voor te stellen dat Manchester City, dat dinsdag met 3-0 afrekende met Bayern München, nog punten gaat verliezen. Tegen Leicester stond het zaterdag bij rust al met 3-0 voor, met wederom twee doelpunten van Erling Haaland. Toen het in de tweede helft gas terug gaf, konden de Foxes, die dreigen te degraderen, wat terugdoen.

Arsenal heeft de twee grote stadsrivalen uit Londen – Chelsea en Tottenham Hotspur – al ver achter zich gelaten. De voorsprong op Chelsea bedraagt zelfs 35 punten. Maar uitgerekend tegen West Ham, dat tegen degradatie vecht, ging het mis. Reeds na elf minuten stond Arsenal 0-2 door doelpunten van Gabriel Jesus en Martin Odegaard. Gezien het beroerde spel van de West Ham, dat pas nog met 1-5 verloor van Newcastle, lag een makkelijke zege in het verschiet. Hoe anders zou het lopen.