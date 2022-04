Nereus slaat tussen brassende studenten dubbelslag op Varsity

Op het water wordt afgezien, op de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebrast. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De geur aan de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten is een mengeling van platgetrapt gras, bier en poffertjes. Langs de kant staan duizenden studenten in de kleding van hun roeivereniging. Jasje-dasje, gestreken witte broeken en veel hoeden. De grond ligt bezaaid met plastic bekers.

Bij de Varsity, het oudste en grootste studentensportevenement van Nederland, kunnen de studerende olympische roeiers ontladen na het hectische jaar van de Spelen. De winnares van olympisch zilver in de vier zonder, Karolien Florijn, is in de boot gestapt van haar Amsterdamse roeivereniging Nereus, om de eer hoog te houden.

Brassen

Terwijl Florijn op het water met haar drie teamgenoten bezig is aan de voorrondes van het hoofdnummer bij de vrouwen, de vier zonder, wordt er op de kade geworsteld. Brassen, noemen de corporale verenigingen dit eregevecht tussen twee studenten. Twee jongens in een gescheurd vaal colbert pakken elkaar vast. Volgens de traditie worden versleten jasjes van het bestuur ongewassen overgegeven op de volgende generatie. Naast geklede bezoekers wemelt het daarom ook van studenten in vodden langs het water.

Na wat heen en weer geduw zwalken de twee die net gevochten hebben, gebroederlijk terug naar de tap. Tussendoor vliegen er graspollen door de lucht. Ook zoiets wat ooit ontstaan is, en er nu bijhoort. Als de boten langskomen, verandert het gelal in gejoel.

Florijn stapt een paar honderd meter verderop, weg van het feestgedruis, uit de boot na de voorronde. In haar team zitten nog twee olympiërs: Veronique Meester, met wie ze in Tokio zilver won en Martine Veldhuis, die afgelopen zomer als reserve in Japan was voor de lichte dubbeltwee. Floor van Ameyde is de enige niet-olympiër van de ploeg. De Amsterdamse vereniging is al jaren hofleverancier van de Nederlandse selectie.

Uitrusten voor finale

Tijdens de korte nabespreking met de coach staan de koppies strak. Er moet snel worden uitgefietst. Dan verdwijnen de vrouwen in een busje richting het hotel om uit te rusten voor de finale. Tijdens het zigzaggen naar de uitgang komen ze langs studenten die wat blikjes bier uit Albert Heijn-tassen vissen om op te drinken voordat ze het terrein op mogen.

Een paar uur later zitten de vrouwen in de boot voor de finale. Als de vlag wappert, pakken ze meteen een flinke voorsprong in de wedstrijd over twee kilometer. Ze winnen met overmacht. Daarna wint ook de oude vier van Nereus, het hoofdnummer bij de mannen, en is het Amsterdamse feest compleet.

De boten liggen te wachten tot het moment van hun wedstrijd. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Florijn kan nu even los. Ze is van de partij bij de kroegjool, het afsluitende feest waarbij de winnende vereniging de bar open moet gooien voor de verliezers. ‘Er gaan zeker een paar biertjes in. Je moet soms ook ontladen en genieten van je resultaten.’

Als dochter van roeilegende Ronald Florijn, die goud veroverde op de Olympische Spelen van 1988 en 1996, maakte ze al vroeg kennis met de sport. Haar broertje Finn roeit ook. De 22-jarige skiffeur miste zijn olympisch debuut omdat hij in Tokio positief testte op het coronavirus. Hij moest tien dagen doorbrengen in een quarantainehotel.

Lompe kracht

Veel van Florijns clubgenoten begonnen pas met roeien in hun studentenleven. Van de olympische equipe is ongeveer de helft afkomstig van topsporters die pas als student in de boot stapten. De bond hoopt dat er meer aanwas komt vanuit de jeugd, omdat die talenten technisch beter zijn. Doorstromers vanuit de junioren zijn, net als Florijn, begonnen in de eenmansboot skiff. Zij beheersen het scullen, roeien met twee riemen, en hebben een goed watergevoel. Bij de studenten is boordroeien, met één riem, de standaard. In de grote boten kom je met lompe kracht ook ver. ‘Als je er een goede bouw voor hebt, kun je ver komen. Roeien is juist heel geschikt om ook later mee te beginnen. De studenten blijven belangrijk voor de aanwas’, zegt Florijn.

De winnende vier van Nereus. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Voor skiffeuse Martine Veldhuis is de studentenwedstrijd even omschakelen. Zij stapte voor de wedstrijd over op het boordroeien in de vier zonder en dat geeft een andere druk op haar handen omdat ze nu één in plaats van twee riemen vast heeft. De 25-jarige roeister laat haar handpalmen vol blaren zien. ‘Het ziet er niet altijd zo uit, maar de drukpunten waren nu net anders. Dan krijg je dit. Morgen gaan er handschoenen overheen. Ik loop nu mijn coschappen op de afdeling chirurgie.’

Veldhuis wordt maandagochtend verwacht in het ziekenhuis. Florijn moet zich weer melden bij de nationale ploeg op de bosbaan. ‘Je mag aan de Varsity meedoen, maar de bondscoach heeft wel een vroege training gepland’, zegt Florijn lachend: ‘Volgens mij doen ze dat een beetje expres, zodat je het niet te laat maakt.’