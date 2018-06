Neptunus kan bondscoach bekoren, met name de topvorm van werper Orlando Yntema

Curaçao Neptunus won in thuisstad Rotterdam de Europa Cup. De nieuwe bondscoach Evert Jan ’t Hoen zag dat het goed was en hij zag ook de topvorm van werper Orlando Yntema, ex-kankerpatiënt.

Met grote aandacht volgde de nieuwbakken bondscoach Evert-Jan ’t Hoen een weekeinde van Europa Cup-honkbal in zijn eigen Rotterdam. Hij zag zondag ‘zijn’ Curaçao Neptunus het toernooi der landskampioenen winnen. De Rotterdammers met als uitblinker werper Orlando Yntema, versloegen in het Familiestadion de tegenvallende Italianen van Rimini ruim: met 5-0.

Het was een auditie en wapenschouw voor coach ’t Hoen, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van de naar Amerika vertrokken Steve Janssen. Die kreeg een aanbod van de Chicago Cubs dat hij niet kon weigeren. ’t Hoen, tussen 2012 en 2016 de succescoach van Neptunus, was voor de honkbalbond kandidaat nummer één.

De voormalige derde-honkman (42), die zes jaar in de Verenigde Staten professioneel honkbal speelde, is aangesteld om de nationale ploeg naar de Olympische Spelen van Tokio (2020) te loodsen. De Japanners hebben het in 2012 afgevoerde honkbal als ‘wenssport’ terug weten te krijgen op de olympische agenda. ‘Dat was natuurlijk een fluitje van een cent’, zegt ’t Hoen. Hij weet hoe groot honkbal is in Japan.

Orlando Yntema.

De olympische tak van de sport heeft vooral teleurstellingen gebracht sinds de invoering in 1992. De grote proforganisatie in de VS, de Major League Baseball, weigerde telkens spelers beschikbaar te stellen. Wat de basketballers en de ijshockeyers (tot Pyeongchang 2018) wel deden om hun mondiale promotiewaarde te laten stijgen, weigerden de honkballers.

‘De ploegen van de Major League Baseball spelen 162 wedstrijden in 180 dagen. Dan is er geen ruimte om aan de Spelen mee te doen. Elke wedstrijddag kent grote financiële belangen. Het zal dan ook nooit gebeuren. Alleen als in Los Angeles in 2028 olympisch wordt gehonkbald, zie ik een kans. Dan moet er wel zes dagen op rij worden gespeeld’, aldus ’t Hoen.

Hij heeft zich in de situatie geschikt. Hij kan voor Tokio 2020 niet beschikken over de vedetten die Nederland de voorbije twee afleveringen in de topvier van de World Baseball Classic deden belanden. Hij gaat het doen met de spelers uit de Nederlandse competitie en die uit de Minor Leagues van de VS. Ook daarom was ’tHoen dit weekeinde zo’n aandachtig toeschouwer in Rotterdam.

Hij zag Pirates uit Amsterdam tegenvallen, het team werd zevende van Europa. De Neptunus-ploeg uit Rotterdam speelde daarentegen een uitstekend toernooi en deed recht aan het 75-jarig jubileum van de club. De finale was eenzijdig. Zeker toen de knuppel van de eerste Italiaanse slagman werd afgekeurd en zich een emotioneel tafereel rond de scheidsrechters afspeelde.

Topwedstrijd

Daarna was Neptunus aan zet, met de lange, rechtshandige Orlando Yntema die een topwedstrijd wierp: 104 ballen en nul keer vier wijd. Yntema is de zoon van een Fries, maar werd in de Dominicaanse Republiek geboren. Na vijf seizoenen Minor League, het tweede niveau van de VS, kwam hij in 2010 in Nederland. Hij maakte naam door bij het WK van 2011 in Panama grootmacht Cuba zeven innings tegen te houden. Nederland werd vervolgens wereldkampioen.

Vorig jaar werd Yntema gemist bij de eindronde voor Europese landskampioenen die door zijn Neptunus werd gewonnen. Hij had een tumor die goedaardig bleek. ‘Het heeft me heel veel moeite gekost om die ziekte achter me te laten. In de finale dacht ik er niet aan. Tot de laatste twee slagmannen die ik tegenover me kreeg.’ Yntema, man met een supersnelle arm, is met zijn 32 jaren een geheide kandidaat voor ’t Hoen die volgende maand zijn eerste selectie bekend gaat maken. Het nationale team doet mee aan de Haarlemse Honkbalweek. In de Super Zes, een zeslandentoernooi, kan hij in september over de Minor League-spelers beschikken.

’t Hoen heeft goede herinneringen aan die geestdriftige spelers uit Amerika. Hij kan zich de dag herinneren uit 2000 dat hij op het vliegveld van Los Angeles met Hensley Meulens, Rikkert Faneyte en Robert Eenhoorn zat te wachten op de vlucht naar Sydney en vier anderen, uit lagere divisies, aansloten. Het resultaat was de legendarische zege van 4-2 op het olympisch nog nooit verslagen Cuba.

Er zijn ook andere herinneringen. Evert-Jan ’t Hoen was van de partij toen Nederland in Athene (2004) met 2-22 verloor van Australië. Hij heeft het er liever niet over. Hij heeft zich gericht op Tokio 2020 waar slechts zes landenteams welkom zijn. Nederland moet zich uit de Europese kwalificatie, plus één Afrikaans land, naar voren wurmen.De voornaamste tegenstander bij dat olympische kwalificatietoernooi in 2019 zal als zo vaak Italië zijn. In dat perspectief was de Europese overwinning van Neptunus op Rimini een regelrechte opsteker.