Nepomniatsjtsji was snotverkouden en toch zes ronden oppermachtig

De critici hebben natuurlijk gelijk: de wereldschaakbond Fide had het kandidatentoernooi moeten uitstellen. Het was te voorzien dat de coronacrisis voor te grote problemen zou zorgen. Bovendien wist de bond dat een faire strijd met gelijke kansen ­uitgesloten was, toen bleek dat de twee Chinese deelnemers Liren Ding en Hao Wang zich door omstandigheden buiten hun macht niet op behoorlijke wijze konden voorbereiden.

Wang liet in Jekaterinenburg geen gelegenheid onbenut om te verklaren dat het toernooi beter had kunnen worden afgelast. Daarmee raakte hij een teer punt: ook de benadeelde spelers hadden meer kunnen doen. Als zij met de Azerbeidzjaan Radjabov, die zich voor het begin van het toernooi terugtrok, samen hadden gepleit voor uitstel, zou de Fide misschien een ander besluit hebben genomen.

Het toernooi zal met behoud van de in de eerste helft behaalde resultaten op een later tijdstip worden voortgezet. Ding en de Rus Aleksejenko hebben een te grote achterstand, vier spelers mogen met een score van vijftig procent nog hoop koesteren en de favorieten voor de eindzege zijn de Rus Nepomniatsjtsji en de Fransman Vachier-Lagrave.

Nepo was ondanks een zware verkoudheid (?) zes ronden lang oppermachtig. Hij versloeg Giri en de twee Chinezen, al miste Ding een kans op een wonderbaarlijke ­ontsnapping.

Diagram links

Nepomniatsjtsji – Ding na 33. Dd5-c6. Murw gespeeld door aanhoudende druk op zijn stelling capituleerde zwart met 33 ... Tc5? 34. De8+ Kh7 35. Pg1, waarna geen verdediging meer mogelijk was.

Zwart had aanzienlijk beter: na 33 ... Txb6! 34. Txb6 Dxe2 35. Tb8 brengt de fraaie wending 35 ... Te5! 36. Txd8+ Kh7 redding. De dreiging 37 ... De1+ dwingt wit genoegen te nemen met een gelijke stand na 37. Th8+ Kxh8 38. Dc8+ Kh7 39. Dxh3+ Kg6.

De spanning keerde terug toen Vachier in de zevende ronde de koploper op niet mis te verstane wijze versloeg.

Vachier-Lagrave - Nepomniatsjtsji

1.e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. h4 Dc7 8. h5 h6 9. Tb1 b6 10. Dg4 Tg8 11. Lb5+ Kf8 12. Ld3 La6 13. dxc5 Lxd3 14. cxd3 Pd7 15. d4 bxc5 16. Dd1 Da5 17. Ld2 Tb8 18. Pe2 c4

Volgens Vachier een ernstige fout. Hij verwachtte de koningswandeling ... Kf8-e8-d8-c7.

19. 0-0 Tb6 20. Dc2 Th8 21. a4 Ke8 22. Tb4 Pc6 23. f4! Pe7

Onspeelbaar is 23 ... Pxb4 24. cxb4 Da6 25. b5 Db7 26. f5.

24. Tfb1 f5 25. Tb5 Da6 26. Lc1 Kf7 27. La3 Thb8 28. Lxe7 Kxe7 29. g4 Txb5 30. axb5 Txb5 31. gxf5 Txb1+ 32. Dxb1 exf5 33. Pg3 Db6 34. Pxf5+ Kf8 35. Da1 De6 36. Pg3 Dg4 37. Kg2

Diagram rechts

37 ... Dxf4

Of 37 ... g6 38. Da3+ Ke8 39. Dd6 gxh5 40. e6 en wint.

38. Dxa7 Ke7 39. Da3+ Kd8 40. Dd6 g5 41. hxg6 h5 42. g7

Zwart geeft op.