Nepomniatsjtsji is de favoriet bij hervatting kandidatentoernooi

Voor wie is vergeten hoe het ­kandidatentoernooi ervoor stond toen het dertien maanden geleden werd afgebroken, dit was de stand na zeven van de veertien ronden: 1. Nepomniatsjtsji en Vachier-­Lagrave 4,5, 3. Giri, Caruana, Grisjoek en Wang 3,5, 7. Aleksejenko en Ding 2,5. De strijd om het recht van uitdaging van wereldkampioen Magnus Carlsen gaat maandagmiddag verder in de Russische stad Jekaterinenburg.

Er zijn optimisten die rekenen of hopen op een briljante reeks van Anish Giri. In een voorbeschouwing op de site Chess24 noemde Carlsens secondant Peter Heine Nielsen Giri de topspeler die in het coronajaar het meest vooruit is gegaan. Het bleek uit zijn resultaten in het onlinecircuit en vooral uit zijn uitstekende spel in Wijk aan Zee, waar hij de eindzege voor het grijpen had.

Toch even een waarschuwing. Sinds 2012 zijn vier kandidatentoernooien met acht deelnemers gehouden. Driemaal was 8,5 uit 14 de winnende score, terwijl ­Fabiano Caruana in 2018 op 9 uit 14 eindigde. Om Carlsens uitdager te worden zal Giri dus 5 uit 7 moeten halen. Dat kan, maar het is een herculesopdracht met zwartpartijen tegen Nepomniatsjtsji, ­Vachier-Lagrave, Caruana en Grisjoek.

De professionele bookmakers hebben weinig vertrouwen in de Nederlander. De kansen van Caruana, die dezelfde uitgangspositie heeft als Giri, schatten zij zelfs tweemaal hoger in. Hun grote favoriet is Ian Nepomniatsjtsji, die met drie overtuigende winstpartijen in de eerste zes ronden heerste tot hij op de dag voor de abrupte onderbreking tot de orde werd geroepen door Maxime Vachier-Lagrave.

In het afgelopen jaar toonde Nepo vormbehoud in de onlinewedstrijden en in het toernooi om het kampioenschap van Rusland dat hij won vóór voormalig uitdager Sergey Karjakin. De uitslag van de onderlinge partij telde zwaar.

Nepomniatsjtsji – Karjakin

Moskou 2020

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. f3 d5 5. a3 Le7 6. e4 dxe4 7. fxe4 c5 8. d5 exd5 9. exd5 0-0 10. Le2 Te8 11. Pf3 Lg4 12. 0-0 Pbd7 13. d6 Lf8 14. h3 Lh5 15. Lf4

Deze voor de hand liggende zet was niet eerder getest.

15 ... Db6 16. b3 Tad8 17. Ta2 h6 18. a4 Lxf3

Moeilijk te begrijpen. Vrijwillig neemt Karjakin afscheid van het loperpaar, terwijl nuttige zetten als 18 ... Da5 of 18 ... a6 of 18 ... Pe4 voorhanden waren.

19. Lxf3 Pe5 20. Pb5!

Diagram links

20 ... Lxd6?

Zwart stuurde aan op de verovering van de d-pion, maar helaas voor hem verliest hij nu geforceerd. Ook na het sterkere 20 ... Pf3+ 21. Dxf3 Dc6 22. Pc7 of 22. Dxc6 bxc6 23. Pxa7 staat wit duidelijk beter.

21. a5 Da6 22. Td2 Pxf3+ 23. Txf3 Pe4 24. Pxd6 Pxd2 25. Dxd2 Te6 26. Td3 b6 27. Pf5 Txd3 28. Dxd3 Db7

Diagram rechts

29. Dd5! Dxd5

Of 29 ... Dc8 30. Le5 en wint.

30. cxd5 Te1+ 31. Kf2 Td1 32. Ke2!

Zwart geeft op.