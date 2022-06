Nepomniasjtsji stevent met sober en foutloos spel af op zege kandidatentoernooi

Beeld rv

Een half jaar na zijn kansloze nederlaag tegen Magnus Carlsen heeft Ian Nepomniasjtsji alle kans om zich voor de tweede maal te plaatsen voor een match om de wereldtitel. De 31-jarige Rus heeft de leiding in het kandidatentoernooi in Madrid met zes punten uit acht partijen, ruim vóór de Amerikanen Fabiano Caruana en Hikaru Nakamura.

Nepomniasjtsji dankt zijn riante score aan sober, vrijwel foutloos spel, goede voorbereiding en enige medewerking van zijn tegenstanders. Tegen Nakamura ontsnapte hij met een fortuinlijk half punt en de Hongaar Rapport ging tegen hem een opgelegde herhaling van zetten uit de weg. Nepo’s concurrenten keken geschokt toe bij de fatale gevolgen van die beslissing.

Caruana bleef in de eerste toernooihelft slechts een half punt achter bij de koploper, maar raakte zondagmiddag verder achterop door ten onder te gaan in een door tegenstander Nakamura voortreffelijk gespeelde partij. Om de race om de toernooizege vol te houden zal maandag in de negende ronde een zege op Nepomniasjtsji nodig zijn.

In een interview met een Russische schaaksite was Vladimir Kramnik bijzonder kritisch over het spel van vijf van de acht kandidaten: Hij zei dat hij lang gelden voor het laatst zoveel slechte partijen in een elitetoernooi had gezien: ‘Als topgrootmeesters blunderen is er bijna altijd een logische verklaring. Maar in Madrid maken de spelers fouten die volstrekt onbegrijpelijk zijn.’

Het is zwaar aangezet gemopper van een oud-kampioen, maar ongelijk heeft Kramnik niet. Alleen Nepomniasjtsji, Caruana en Nakamura spelen schaak op een niveau dat van kandidaten voor de wereldtitel mag worden verwacht. Een grote tegenvaller is het futloze spel van de vooraf als topfavoriet getipte Chinees Liren Ding. Maar ook de Fransman Alireza Firouzja, die eind vorig jaar in recordtijd steeg naar de top, stelde in de eerste toernooihelft ernstig teleur met zes remises en een nederlaag.