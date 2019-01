Nepomniachtsji’s wraak op het Tata Steel-schaaktoernooi is zoet

Ian Nepomniachtsji. Beeld DPA

In 2017 leverde de toen 26-jarige Rus een wanprestatie in Wijk aan Zee. Hij won geen enkele partij en hij beroofde het toernooi van een spannende ontknoping door in de slotronde tegen koploper Wesley So de opening zo ernstig te mishandelen dat hij met wit na twaalf zetten al glad verloren stond.

Een twaalfde plaats in het eindklassement met een score van 5 uit 13 paste niet bij de status van Nepomniachtsji. Zijn collega’s hebben diep respect voor de man, wiens naam ‘ik ben het vergeten’ betekent. De voormalige kampioen van Rusland is een van de weinigen die kan wijzen op een positieve onderlinge score tegen Magnus Carlsen. Hij verloor nooit en bij zijn debuut in de hoofdgroep in Wijk aan Zee in 2011 versloeg hij de latere wereldkampioen.

Gisteren was er een vol punt voor Carlsen, die gewoontegetrouw traag is gestart met drie remises. Zijn tijd komt nog, meestal begint het bij de Noor pas na een ronde of vier te lopen.

In zijn winstpartijen kreeg Nepomniachtsji enige medewerking van zijn tegenstanders. Anish Giri sloeg in de openingsronde de hand aan zich zelf en maandag liet Vladimir Kramnik zien dat hij niet meer de betrouwbare verdediger is die hij eens was.

In een licht inferieure stand ontglipten hem zo veel onnauwkeurigheden dat internetcommentator Peter Svidler verzuchtte: ‘Het ziet ernaar uit dat @CUBig Vlad @ROzich zelf weer eens overtuigend aan het overspelen is.’

De Nederlandse vertegenwoordiging kende een matige dag. Giri zag na een openingssurprise van de Azerbeidzjaan Mamedjarov geen andere oplossing dan een afwikkeling naar een snelle remise.

Jorden van Foreest kwam zwaar in de verdrukking tegen de Chinees Liren Ding. Hij vocht voor wat hij waard was, kwam nog dicht in de buurt van een half punt, maar bezweek ten slotte in het eindspel.

Nepomniachtsji Kramnik

e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. 0-0 Pxe4 5. Te1 Pd6 6. Pxe5 Le7 7. Lf1 Pxe5 8. Txe5 0-0 9. d4 Lf6 10. Te1 Te8 11. c3 Txe1 12. Dxe1 Pe8 13. d5 b6 14. Lf4 Lb7 15. Dd2 h6 16. c4 c6 17. Pc3 cxd5 18. cxd5 d6 19. Te1 Pc7 20. Lc4 Lxc3 21. bxc3 Df6 22. h3 Tc8 23. Te4 b5 24. Lb3 a5 25. a3 Df5 26. Td4 Db1+ 27. Ld1 b4 28. cxb4 Pb5 29. Dd3 Da1 30. Te4 Lxd5 31. Te1 Lc4 32. Df5 Tf8 33. Kh2 g6

34. De4 d5 35. De7 axb4 36. Le5

Zwart geeft op.