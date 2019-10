Nepalese bergbeklimmer Purja zet record neer op 14 hoogste pieken

Purja doopte zijn expeditie Project Possible, om aandacht te vragen voor Nepalese klimmers. Beeld AFP

De 36-jarige Purja sloot zijn expeditie dinsdag af met de beklimming van Mount Shishapangma, in China. Met een hoogte van 8.027 meter was dat de minst hoge berg uit de reeks die de voormalige militair in recordtijd langs de 14 pieken in Nepal, China en Pakistan voerde. Purja begon op 23 april met zijn monstertocht door de zogeheten zone des doods: in de ijle lucht boven de 8.000 meter gebeuren de meeste dodelijke ongelukken met klimmers. Slechts veertig klimmers hebben de veertien bergen beklommen.

‘Het zijn een gruwelijke en nederig stemmende zes maanden geweest’, liet Purja weten voordat hij begon aan de afdaling. ‘Ik hoop dat ik heb bewezen dat alles mogelijk is met doorzettingsvermogen, geloof in jezelf en optimisme.’

Volgens Nepalese berichten verkeert Purja in goede gezondheid. Eerder liet hij de BBC weten dat hij flink heeft afgezien tijdens de zware expeditie die hij deels heeft gefinancierd met een extra hypotheek op zijn woning. Hij zei gebloed te hebben uit ‘elke hoek van zijn lichaam’.

In mei verwierf een Instagramfoto van Purja wereldfaam. Op de Mount Everest legde vast hoe hij op een bergkam onder de top in een file van tientallen klimmers stond te wachten op zijn beurt om even op de piek te staan. Het beeld ging viraal. De foto vormde de opmaat voor het aanscherpen van de klimregels voor de beroemdste Himalayaberg, tot vreugde van de 36-jarige avonturier. Alleen ervaren klimmers mogen nog naar boven van de Nepalese regering.

Met zijn riskante expeditie, genaamd Project Possible, probeerde Purja meer respect te verwerven voor Nepalese klimmers. In de geschiedenis van het bergbeklimmen is zijn landgenoten vaak louter een dienende rol toebedeeld, ook al hebben ze talloze klimrecords gevestigd sinds Tenzing Norgay in 1953 de top van de Mount Everest als eerste bereikte (met de veel beroemdere Nieuw-Zeelander Edmund Hillary).

Anders dan zijn zes teamleden (en Tenzing Norgay) behoort Purja niet tot de befaamde Sherpa’s, de etnische groep uit het Nepalese hooggebergte die al decennia gidsen en dragers levert aan commerciële expedities met overwegend westerse klimmers. Hij komt uit de stad Narayanghat, een stad in een laaggelegen deel. Net als zijn vader trad hij als 18-jarige toe tot een befaamd Brits legerregiment van Nepalezen, de Gurkha’s, een overblijfsel uit de koloniale tijd. Hij diende zestien jaar in diverse elite-eenheden zonder voet te zetten in het hooggebergte uit zijn geboorteland.

Pas zeven jaar geleden waagde Purja zich in de Himalaya, volgens Outside Magazine vooral omdat hij het zat was om steeds te moeten vertellen dat hij de Mount Everest nooit had gezien. Hij ontdekte tijdens zijn eerste klimpogingen al dat hij de ijle, zuurstofarme lucht op grote hoogte geen grote belemmering voor hem vormde. Al na twee jaar bereikte hij de top van zijn eerste monsterpiek: Dhaulagiri (8.167m). Twee jaar geleden bereikte hij de top van de Mount Everest (8.848m) en twee andere 8.000-plussers in slechts vijf dagen.

In The New York Times duidde hij zijn exceptionele aanleg voor het klimmen op grote hoogste als volgt: ‘Als ik 100 meter op zeeniveau loop, kost dat me 11 of 12 seconden, even lang als op hoogte. Zo zit ik in elkaar. Ik kan van niemand winnen op zeeniveau, maar ik kan in de bergen iedereen verslaan.’