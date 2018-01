Nekwervel of niet, niemand kan Bibian Mentel van Spelen houden

Tegen medische grenzen aan

Technisch directeur Wopke de Vegt van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) openbaarde maandag bij de presentatie van zijn ploeg voor Pyeongchang dat Mentel, die deze winter nog geen wedstrijdmeter boardde, in Canada verblijft. Zij test in Big White haar fitheid, met haar Finse trainer, haar vaste fysiotherapeut en het team-Mentel dat verbijsterend veel volharding aan de dag legt. Echtgenoot Edwin Spee bericht de wereld over de vorderingen die zijn geliefde maakt.



Als al die voortvarendheid, tegen medische grenzen aan, de top van de skibond of sportkoepel NOCNSF te ver zou gaan - van buitenaf lijkt het op sportverdwazing - dan heeft de technische leiding geen mogelijkheid om Mentel (45) van een paralympische start te weerhouden. Zij is, door haar dubbele wereldtitel van 2017 in Canada, geplaatst voor de Spelen van Pyeongchang.



'Bieb kan starten wanneer zij wil', is het antwoord van De Vegt. Op de vraag of dit alles niet te ver gaat, is de technisch directeur klip en klaar. 'Dat is niet onze call.'