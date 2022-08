Neemt Cody Gakpo afscheid van PSV in de kraker tegen Rangers?

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij observeert zijn spelers op de afsluitende training voor de wedstrijd tegen Rangers FC, waarin deelname aan de Champions League op het spel staat. Beeld ANP

‘Daar is hij’, fluisteren cameramensen tegen elkaar, als de selectie van PSV in groepjes naar het trainingsveld wandelt, dinsdag om 10.30 uur op de Herdgang. Het klinkt alsof hij er ook níét kon zijn. Ze stellen lenzen scherp.

De zon schijnt uitbundig, nu en dan schieten de sproeiers aan die het veld groen houden. Verdediger André Ramalho is als een van de eersten bij het veld. De Braziliaan begroet de media die een kwartier mogen kijken met ‘goedemorgen’ en, ’s middags bij de persconferentie, met ‘goedemiddag’. PSV oogt ontspannen, met een losse warming-up en lachende gezichten.

Gakpo loopt stilletjes in de achterhoede, op weg naar het veld, omringd door Armando Obispo en Joey Veerman, met Guus Til in het kielzog. De in Eindhoven geboren aanvaller, 23 jaar en PSV’er sinds jaar en dag, is al wekenlang onderwerp van gesprek, als een van de centrale figuren in het internationale transferspel tot 1 september, dat een normale voorbereiding soms tot een farce maakt.

Bespiegelingen

Een spel, inclusief alle meningen die onlosmakelijk zijn verbonden aan de amusementsindustrie voetbal: nú gaan naar een grote club in Engeland, of nog minimaal een half seizoen bij PSV blijven en zekerder zijn van deelname aan het WK in Qatar? Bespiegelingen zijn overal. Persoonlijk is hij rond, zeggen de zogenoemde clubwatchers. Voor een miljoen of vijftig kan hij weg, naar Manchester United, naar trainer Erik ten Hag, die bij zijn beoogde aanwervingen vooral vertrouwt op wie hij al kent.

Bij managementbureau SEG, van zijn zaakwaarnemers, vertellen ze dat er helemaal geen akkoord is, met welke club dan ook. Ja, er speelt heel veel om Gakpo, dat wel. Het is niet te voorspellen of hij zal vertrekken, en de beslissing heeft niet per se te maken met plaatsing voor de Champions League. Jesper Karlsson van AZ geldt alvast als alternatief.

Trainer Ruud van Nistelrooij, bedachtzaam: ‘Over Cody gaan al acht weken geruchten. In die tijd heb ik geen enkel ander gedrag gezien bij hem. Hij is gefocust op trainingen en wedstrijden, en hij haalt zijn niveau. Hij is ver in die ontwikkeling. Dat is knap voor iemand van zijn leeftijd.’

Van Nistelrooij trok in 2001 van PSV naar United, toen nog met de legendarische trainer Alex Ferguson, al ging de spits door een zware knieblessure een jaar later dan de bedoeling was. Hij was destijds ietsje ouder dan Gakpo nu.

PSV’er tot nader order

Of het de laatste wedstrijd is van Gakpo, die in het ene bericht geldt als alternatief voor Ajacied Antony, terwijl het andere bericht meldt dat ze allebei vertrekken naar de club van Erik ten Hag? Van Nistelrooij: ‘Hij is PSV’er tot nader order.’ Hij wil hem het liefst behouden, want Gakpo is een van de belangrijkste pionnen in zijn plannen.

Het grote verhaal dat boven de wederwaardigheden van Gakpo zweeft, is de cruciale wedstrijd tegen Rangers FC, met een plaats in de Champions League als mogelijke beloning, waarvan de loting donderdag plaatsvindt. Ajax is als landskampioen al zeker van deelname. ‘Uitverkocht’, staat op het loket voor kaartjes, bij de bij voorbaat zinderende return van een week geleden, toen PSV en het elftal van Giovanni van Bronckhorst min of meer gelijkwaardig waren in Schotland, de strijd in 2-2 eindigde en PSV twee keer scoorde uit een hoekschop.

Verdediger Ramalho, over het belang van plaatsing: ‘Iedereen wil op dat podium spelen. PSV hoort qua historie in de Champions League. Wij hebben drie seizoenen ontbroken, wij verdienen het om mee te doen.’ In feite is het zelfs vier seizoenen geleden dat PSV deelnam, in de jaargang 2018-2019, met Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur als tegenstanders in de destijds te moeilijke groep.

Van Nistelrooij bijna zen

De ervaren Ramalho, net als Van Nistelrooij dankbaar voor het vrije weekeinde dat de KNVB regelde door het duel met Volendam te verplaatsen, probeert de veelal jonge, minder ervaren spelers weg te houden van al te grote spanning. Hij speelt al jaren Europees voetbal, hij won al in 2014 met Salzburg van Ajax.

Van Nistelrooij is aan zijn eerste grote klus als trainer begonnen, en ook hij maakt een indruk die bijna zen te noemen valt, zo rustig en beheerst. ‘Ik gebruik elke ervaring uit mijn loopbaan om mijn spelers te helpen. Voor mij is vooral belangrijk dat het team zich ontwikkelt in de richting die we wensen. Na woensdag weten we weer meer over waar we staan. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik weet niet of het een voordeel is dat wij vrij waren en Rangers niet. Wij hebben onze voorbereiding, zij die van hun. Het is een kraker, zoveel is zeker. Wij willen graag in de Champions League spelen. Dat is een droom. Voor de club, voor de spelers, voor iedereen.’