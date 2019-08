Neemt Ajax een te groot risico door op het salarishuis zoveel extra etages te plaatsen?

Hakim Ziyech (midden) en David Neres (rechts): Ajacieden die recent een contractverbetering kregen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het symbool van geldverkwisting in Amsterdam is een Spanjaard die 17 interlands speelde en in zijn vaderland wordt herinnerd als een elegante, intelligente flankspeler. Albert Luque werd in 1978 rechtsbenig geboren, maar zijn vader en latere zaakwaarnemer Rafael gebood hem alleen maar met links te schieten, want linkspoten waren creatiever, spannender en gewilder.

Albert Luque betaalde zijn vader terug door in 2007 bij Ajax te tekenen, de club van diens idool Johan Cruijff. Prettige bijkomstigheid was dat Ajax hem een jaarsalaris van ruim 2,5 miljoen euro per jaar toezegde. Luque, gehaald voor 8 miljoen euro en al een beetje op zijn retour, implodeerde in de Arena en sloeg de deur van zijn Amsterdamse appartement uiteindelijk transfervrij achter zich dicht met vier doelpunten achter zijn naam en drie jaarsalarissen op zak.

Dergelijke jaargages waren bij Ajax lang taboe, maar sinds ruim een jaar weer gangbaar. De landskampioen wil hoge ogen (blijven) gooien in Europa zodat het bij een eventueel te vormen Super League – een nog te vormen ‘wilde’ competitie van 16 topclubs – ook uitgenodigd wordt. Vanavond moet de eerste stap worden gezet ten koste van Paok Saloniki, in de voorlaatste voorronde van de Champions League. Een zege, 0-0 of 1-1 volstaat na de 2-2 van vorige week in Griekenland.

Zeker zeven spelers zitten rond of ruim boven de Luque-norm van 2,5 miljoen euro. Ziyech, Promes, Tadic en Blind zouden zelfs ongeveer het dubbele toucheren. Als Donny van de Beek zijn contract verlengt, zal ook hij er fors op vooruitgaan.

Salarisplafond 1 miljoen euro

Zo’n vijf jaar (2012-2017) was het salarisplafond gemaximeerd op 1 miljoen euro. Met name commissaris Theo van Duivenbode zag daarop toe, min of meer in opdracht van wijlen Johan Cruijff. Bij Ajax speel je niet voor het geld, maar om in jezelf te investeren, was het adagium.

Van Duivenbode, die twee jaar geleden opstapte, toont begrip voor de nieuwe koers, laat hij weten. ‘De markt en liquiditeitspositie zijn nu heel anders dan toen wij begonnen. Toen zaten we met een enorm vermogensverlies. Dankzij Frank de Boer werd dat al snel omgezet in flinke winst door viermaal op rij de Champions League te halen. Vorig seizoen is er nog veel meer opgehaald met die transfers en uitstekende Champions League-campagne.’

Van Duivenbode vertelt vaak niet akkoord te zijn gegaan als er ‘belachelijke salarissen’ moesten worden opgehoest om spelers te halen of te behouden.

‘We hadden drie categorieën. Categorie 3: Een goede speler om het basiselftal mee op te vullen. Categorie 2: Een uitstekende speler die het verschil maakt, maar anderen niet beter maakt. Categorie 1: een supertopper die ook andere spelers beter maakt. Nou, daar wilde je wel wat voor doen, maar die supertoppers wilden niet in de eredivisie spelen.’

Dat lijkt veranderd. ‘Ik vind Ziyech van categorie 1. Als je die kan behouden, dan snap ik dat je investeert. Maar ik heb geen zicht meer op wat ze die jongens exact bieden dus kan ik er ook geen oordeel over geven.’

Een jaar geleden investeerde Ajax in Premier League-spelers Dusan Tadic en Daley Blind voor relatief flinke transfersommen en salarissen. ‘Dit is pas het begin,’ sprak directeur Marc Overmars. Afgelopen zomer kwam Quincy Promes erbij vanuit de Primera Divisíon.

Inmiddels is het contract van Tadic alweer opengebroken, net als dat van André Onana, David Neres, Nico Tagliafico en Hakim Ziyech. Ook werden er tussentijds salarisverhogingen toebedeeld. ‘Als ze het goed doen, ben ik de eerste die naar ze toe komt: ‘Je hoeft niet te verlengen, je krijgt er gewoon wat bij.’ Ik kijk steeds: die moet bijgetrokken worden, nou die weer,’ vertelde Overmars een halfjaar geleden in NRC.

1 miljoen is niet meer de bovengrens maar het gemiddelde. Inmiddels is Overmars een aantal contractverlengingen verder.

Risico

Neemt Ajax niet een groot risico door op het salarishuis zoveel extra etages te plaatsen? Ligt er niet nog een les uit de tijd van Luque toen ook spelers als Oleguer en Sulejmani jaarlijks meer dan twee miljoen euro toucheerden? Ajax bereikte in die jaren een aantal maal de Champions League niet en het aanzien en de prestaties van de grootverdieners zakten in ijltempo in.

De club moest vervolgens stevig saneren. Feyenoord ging financieel zelfs bijna helemaal onderuit nadat het in 2007 vijf duurbetaalde spelers aantrok, maar de resultaten uitbleven. Legt dit extra druk op het affiche van vanavond? Of is dit een totaal onvergelijkbare situatie door het surplus aan kwaliteit en de enorme reserves? Van Duivenbode meent van wel. ‘Bovendien is Ajax nu zoveel sterker dan de rest dat de landstitel een zekerheid is van 75 procent. En volgend seizoen hoeft de kampioen van Nederland geen voorrondes te spelen. Als je maar onthoudt: geef nooit meer uit dan je hebt.’

Albert Luque heeft zich daar overigens altijd aan gehouden. Hij werkt inmiddels bij de Spaanse bond als rechterhand van de voorzitter op het gebied van pr. Naar verluidt voor een prima salaris.