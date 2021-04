Nee, meneer Infantino van de Fifa, het WK in Qatar is nog veel erger dan de Super League

Laat het grote denken in het voetbal terugkeren. Of begin anders met het kleine denken, dat al een vooruitgang is ten opzichte van niet denken. Nadenken is broodnodig, om de sport te redden uit de klauwen van, ja van wie eigenlijk.

Zaterdag, in de loop van de dag, besloot de KNVB na hevige kritiek uit den lande alsnog een minuut stilte te houden voor wedstrijden, voor de afgelopen week overleden Willy van der Kuijlen. Mensenlief, Willy van der Kuijlen, topschutter aller tijden van de competitie, patroonheilige van de eredivisie, icoon van tweebenig schieten. Als die al geen minuut stilte krijgt, dan hoeven we nooit meer een minuut stilte te houden.

Ja, maar het protocol is onduidelijk, stelde de KNVB, om zijn fout te verklaren. Hou op met je protocol. Verscheur het. Denk gewoon na. Doe iets. Spontaan, vanuit het hart. Zo mooi als al die minuten stilte waren, op de dag dat publiek terugkeerde in de stadions.

Denk na over de Super League, de zoveelste poging van het grootkapitaal, van extreem rijken die zich verschansen in hun paleizen, om het voetbal te ontvreemden van de basis. Denk na waarom je een club koopt, of het nou ADO Den Haag is of Paris Saint-Germain. Is het om serieus te investeren, om een club te helpen, of om je midlifecrisis gestalte te geven? Denk ook na, trainers, voordat je roept dat het programma veel te vol is met wedstrijden. Dat is ook zo, maar zeg dan ook tegen je spelers dat ze bij minder wedstrijden minder salaris krijgen.

Degene die het aller nodigst moet nadenken, na een potje schamen, is Gianni Infantino, voorzitter van de Fifa. Infantino, omhooggevallen Uefa-werknemer nadat Blatter moest vertrekken, sprak vorige week als gast op de vergadering van de Uefa. Hij trapte, alvorens hij de Super League veroordeelde, af met een paar zinnen over de geweldige voortgang bij de werkzaamheden in Qatar, waar de Fifa werkt aan het volgens hem mooiste WK in de geschiedenis.

Infantino werkte nog niet bij de Fifa toen Qatar het toernooi kreeg toegewezen, maar nee, meneer Infantino, het WK in Qatar is nog veel erger dan de Super League. Het is jammer dat het afgelopen week zo weinig ter sprake is gekomen, toen het even over de grote schoonmaak in het voetbal ging. Duizenden arbeiders zijn inmiddels overleden bij de bouw van stadions. Stadions waarin u, meneer Infantino, straks op een gekoeld ereterras zit, nadat het bloed van het cement is gespoeld. Zo’n WK kan nooit het mooiste WK ooit zijn. Nooit.

Denk dus gewoon na, voordat je wat zegt, doet of verzint. Gelukkig groeit achter de muur van onnadenkendheid altijd een bloem, al is het dan voorzichtig, in de schaduw. Een universum verwijderd van de Super League droogde de supporter van Heerenveen zaterdag zijn tranen met een clubsjaal, gelukkig als hij was eindelijk weer naar zijn stadion te mogen. En PSV herdacht ‘Skiete Willy’ op gedenkwaardige wijze, door mensen die geen protocol nodig hadden om te beseffen wat hij betekende voor het voetbal.