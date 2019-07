Nederlandse zeilers van DutchSail doen voorlopig niet mee aan America’s Cup

De zeilboot van Oracle Team USA in actie bij Bermuda, in de America’s Cup van 2017. Beeld Getty Images

De voortekenen waren al niet gunstig: keer op keer verschoof DutchSail de datum waarop duidelijk moest zijn of het zou gaan deelnemen aan de America’s Cup, de Formule 1 van de zeilsport. Maandag maakte het Nederlandse team bekend dat het niet meedoet aan de race.

DutchSail, een initiatief van de professionele zeiler Simeon Tienpont, zou de eerste Nederlandse deelnemer ooit zijn geweest in de 168-jarige geschiedenis van de America’s Cup. Maar het team slaagde er niet in om een hoofdsponsor te vinden. De rijkste teams beschikken over een budget van 100 miljoen euro of meer. Tienpont, die de cup twee keer heeft gewonnen als lid van een Amerikaans team, dacht dat hij met 60 miljoen ook een serieuze gooi kon doen.

Tijdgebrek is volgens hem de belangrijkste reden waarom het niet is gelukt. DutchSail had zich eind vorig jaar aangemeld voor de race, die begin 2021 in Nieuw-Zeeland wordt verzeild. Dat was laat; enkele deelnemers zijn al met hun voorbereiding begonnen na de vorige editie in 2017. ‘Achteraf gezien was zes maanden te kort’, zegt Tienpont. ‘Zo’n groot project heeft een aanlooptijd nodig. Je bent ook afhankelijk van hoe snel bedrijven kunnen schakelen.’

85 kilometer per uur

Met de terugtrekking van DutchSail lijkt ook de kans verkeken dat de spectaculaire zeilboten van de America’s Cup – dankzij ‘foils’ (draagvleugels) halen ze snelheden tot 85 kilometer per uur – voor de kust van Scheveningen te zien zullen zijn. Tienpont had als voorwaarde voor deelname gesteld dat de thuishaven van zijn team, Den Haag, zou worden opgenomen in de reeks van voorwedstrijden die volgend jaar wordt gehouden. ‘Dat wordt nu heel erg lastig’, erkent hij. ‘Al is er nog geen finaal besluit over genomen.’

DutchSail richt zich nu op deelname aan de 37ste America’s Cup, die vermoedelijk pas in 2024 of 2025 wordt gevaren. Zijn team vergaarde in de afgelopen zes maanden veel steun in de zeilwereld en wist ook samenwerkingsverbanden op te zetten met kennisinstituten in de maritieme industrie – onontbeerlijk voor het ontwerp van een snelle boot. Tienpont hoopt dat er een basis is gelegd voor een ‘platform’ in Nederland dat tot meerdere race-initiatieven kan leiden.

Nu deelname aan de America’s Cup met jaren is uitgesteld, denkt Tienpont aan een terugkeer als schipper in de Volvo Ocean Race. In deze race rond de wereld in etappes, die onlangs is omgedoopt tot The Ocean Race, werd hij in 2018 met Team AkzoNobel vierde van de zes deelnemers.

De nieuwe editie, die in november 2021 van start gaat, biedt nu ook de mogelijkheid mee te doen in een boot op draagvleugels – een techniek waarover DutchSail inmiddels veel kennis heeft vergaard. Tienpont: ‘Ik was tot gisteren aan het vechten om de America’s Cup voor elkaar te boksen. We moeten nu gaan kijken of we The Ocean Race voor elkaar kunnen krijgen. Dat zou waanzinnig zijn.’