Nederlandse waterpolosters verliezen halve finale van gastland Hongarije

Het is de Nederlandse waterpolosters niet gelukt de finale van het wereldkampioenschap in Boedapest te bereiken. Gastland Hongarije was donderdagavond in de halve finale voor eigen publiek net te sterk met 13-12. Zaterdag speelt Oranje om brons tegen Italië.

De Hongaarse Greta Gurisatti in duel met de Nederlandse Vivian Sevenich tijdens de halve finale. Beeld ANP / EPA

In het openluchtbad op het Margaretha-eiland moest Oranje continu in de achtervolging. Keepster Laura Aarts kon amper communiceren met haar teamgenoten door het lawaai vanaf de tribune, waar duizenden waterpologekke Hongaren de vrouwen naar de overwinning probeerden te schreeuwen.

Nederland heeft nog een kans op een bronzen medaille. Zaterdag speelt Oranje tegen Italië, die de andere halve finale ruim van de regerend wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten verloor (14-6).

De nieuwe bondscoach van de Nederlandse waterpolovrouwen, Evangelos Doudesis, zag ondanks de nederlaag veel potentie voor de toekomst. Na de Olympische Spelen van Tokio nam de voormalige assistent van Arno Havenga het stokje over. In de ploeg zitten nieuwe talenten die zijn opgevallen tijdens de mondiale titelstrijd, zoals de pas 17-jarige Lola Moolhuizen. Met een mix van ervaren speelsters en jong talent hoopt het team over twee jaar op de Spelen van Parijs mee te doen om eremetaal.

Hongarije was nu nog een maat te groot, net als op de Spelen van Tokio waar het land in de kwartfinale zorgde voor de uitschakeling van Nederland. In Japan werden de Hongaren vorig jaar zomer verlost van een olympisch trauma door met een bronzen plak eindelijk een medaille te pakken.

De laatste keer dat Oranje in de halve finale op een WK stond was in 2015, toen er werd gestunt met een plek in de finale. Nederland won toen in het Russische Kazan verrassend zilver, achter wereldkampioen Amerika. Ondanks de goede prestaties wist de ploeg zich een jaar na die uitschieter niet te plaatsen voor de Spelen van Rio in 2016. Dat was in 2012 ook niet gelukt. De olympisch kampioenen van 2008 waren er in Tokio na dertien jaar weer bij.