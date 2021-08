Nederlandse waterpolosters missen de instelling voor beslissende wedstrijden

De Nederlandse waterpolosters weten dat de wedstrijd is gespeeld. Beeld AP

Het superfitte team van bondscoach Arno Havenga liep dinsdag, in de do-or-die-kwartfinale tegen Hongarije, tegen de nederlaag (11-14) aan die op een dag met topvorm en dito instelling voorkomen had kunnen worden.

Hongarije speelde ‘alsof hun leven ervan afhing’, zei aanvalster Maud Megens tegen persbureau ANP. Dan de treurige vaststelling: ‘Dat gevoel was er bij ons niet echt.’

Dat had er wel moeten zijn. De kwartfinale in een olympisch toernooi is het rangeerterrein: in sneltreinvaart door naar de halvefinalisten die weten dat er drie medailles klaar liggen of als een boemeltje afslaan naar de troostronden. Waar je mag overdenken hoe het is misgegaan.

Wat in Tokio vooral ontbrak, was een gestructureerde verdediging. Het was in de openingswedstrijd tegen Australië al zichtbaar. Een royale voorsprong werd toen simpel weggegeven. Die nederlaag deed de nationale ploeg direct in troebel water belanden.

Wat toen ook al te zien was: de matige vorm van keeper Debby Willemsz. Zij werd na het mislukte WK van 2019, toen Havenga het opeens moest stellen zonder de afgehaakte topkeeper Laura Aarts, teruggehaald bij de selectie. Ze speelde nadien sterke wedstrijden, maar in Tokio kreeg ze de doelverdediging niet op orde.

Bondscoach Havenga moest in zijn teleurstelling wel kritiek uiten op Willemsz. ‘Onze verdediging was niet gestructureerd als gebruikelijk. Normaal ligt er dan een keepster in het water om je erdoor te slepen. Maar die was dit toernooi ook niet op haar allerbest. We kregen gemiddeld dertien, veertien goals per wedstrijd tegen. Dat is te veel.’

In ondertal, met een vrouw meer voor Hongarije, schoten de Magyaren negen uit dertien. Bij 7-10 achter vocht de nationale ploeg zich nog terug naar 10-10. Daarna was er een eigen schot op de paal en meteen een nieuwe voorsprong voor Hongarije. In de slotfase werd de keeper zelfs gewisseld voor een extra veldspeler, maar het had geen resultaat: 11-14.

Sinds 2016 werkte Havenga aan een nieuwe sterke ploeg die de herinnering aan 2008, het olympisch goud van Peking, diende uit te wissen. De ploeg was fris, fit en klaar voor Tokio. De coach had zijn speelsters in een vurig betoog voorgehouden dat de kwartfinale tegen de Hongaren een ijkpunt was. ‘We hebben hier vier, vijf jaar naar toe gewerkt’, zei hij tegen de speelsters die hij altijd ‘meiden’ noemt. ‘Dit is de wedstrijd waar we zoveel voor hebben gelaten en zoveel voor hebben geïnvesteerd.’

Het benadrukken van het grote moment werd niet beloond. In de aanval was vooral youngster Simone van de Kraats de scorende kracht. Zij is een grote belofte voor de toekomst. Achterin werd de zaak niet opgelost. Daardoor moet Nederland nog twee wedstrijden spelen om vijfde te worden. Het is begrijpelijk dat de trek in die slotduels dinsdagavond tot het nulpunt was gedaald.