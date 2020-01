Nederlandse waterpolosters groepswinnaar na EK-zege op Spanje

Goalkeeper Debby Willemsz in actie tijdens de Europese titelstrijd. Beeld EPA

Zondag, in de vijfde wedstrijdronde uit de Europese titelstrijd in Boedapest, waren de rollen omgedraaid. Nu dicteerde het Nederlandse zevental de strijd en spartelde Spanje bij wijlen hulpeloos in het water van het Duna-waterpolostadion. De 8-12 van Korea, een soort van knock-out op de kin, werd nu 10-6 voor het team van bondscoach Arno Havenga.

Nederland weet zich als groepswinnaar nu al voor 99 procent zeker van een plaats in de halve finale. De kwartfinale tegen de nummer 4 van de andere poule, Slowakije, is een invuloefening. In Europa zijn zes sterke landen, Nederland, Spanje, Italië, Hongarije, Rusland en Griekenland, gelijk verdeeld over de twee poules van het WK. Alles dat daar onder komt is toernooivulling.

De wedstrijd tegen angstgegner Spanje was voor Nederland de voorlopige kraker van het toernooi. De nationale ploeg is in de Hongaarse hoofdstad de titelverdediger, Spanje de voornaamste uitdager. De Spaanse ploeg speelt zonder grote druk het toernooi aan de boorden van de Donau. Het team van coach Oca is sinds de voorbije zomer gekwalificeerd voor het olympische toernooi van Tokio.

Troostprijs

De nederlaag in de WK-finale tegen de Verenigde Staten gaf die plaatsing als troostprijs. De VS waren na de overwinning in de World League zeker van het olympische ticket. Het Amerikaanse team, samengesteld uit universiteitspoloërs, geldt al jaren als oppermachtig. Het verloor voor het laatst een grote wedstrijd in de olympische finale van 2008 in Beijing. De winnaar van die dag was Nederland, met schutter Daniëlle de Bruijn in een onvergetelijke hoofdrol.

Sinds dat gouden jaar ontbrak Nederland tweemaal op de olympische schouw. In 2012 en 2016 ging het mis in de laatste ronde van de olympische kwalificatie, het zogeheten OKT. De schaduw van de twee gemiste plaatsingen, op rij in Triëste en Gouda, hangt al jaren over de waterpoloprestaties van de sportvrouwen van coach Arno Havenga.

Het EK van Hongarije heeft ook te maken met dat verleden. Er ligt voor de winnaar, of de verliezende ploeg in een finale tegen het al geplaatste Spanje, een ticket voor Tokio klaar. In de aanloop wilde coach Havenga het niet al te uitgebreid hebben over die kwalificatiemogelijkheid van het EK. Nederland speelt voor de Europese titel, een wensdoel. ‘Wij gaan naar Tokio’, is het andere antwoord van Havenga die zelf tweemaal (1996 en 2000) op de Spelen actief was. Discussie overbodig wat hem betreft. Het gaat deze keer goed komen.

Zondag droeg zijn ploeg bewijzen aan voor die overtuiging van de Japanse trip deze zomer. Spanje, de nummer twee van de wereld, had geen schijn van kans tegen de tot nieuw leven gewekte Nederlandse ploeg. Het team van 2019 was vermoeid, weinig creatief en verre van gedurfd. Het team van 2020 heeft een totaal ander aangezicht: fel, fit en fanatiek.

Gefrustreerd

Een ander groot verschil met de rampzomer van 2019 is het aantreden van Debby Willemsz als doelvrouw. Ze was gestopt, uit frustratie, omdat er naast eerste keus Laura Aarts nooit een serieuze plek voor haar onder de lat was. Behalve bij het EK van 2014 was Willemsz altijd tweede keus. Ze raakte gefrustreerd. Want zij was ook goed, maar ze kon het niet bewijzen.

Zondag hield de nieuwe oude doelvrouw van het Nederlands team ongelooflijk veel ballen tegen. In de eerste twee perioden werd ze slechts eenmaal gepasseerd, de 6-1, maar dat was een frommelpunt toen de bal na een stop de lucht inging. Spanje schoot lange tijd elke bal tegen de hoog uit het water komende Nederlandse keeper.

Pas in de vierde periode, toen Nederland iets te veel op de eigen defensie ging leunen en vergat te schieten, kwam Spanje terug. Na 8-3 werd het 8-6, tot Willemsz met een fraaie stop de 8-7 en een paniekerige slotfase wist te voorkomen. Sabrina van der Sloot maakte direct daarop met een vlammend schot in de verre hoek 9-6, waarna Vivian Sevenich met een backhand de eindstand op 10-6 bepaalde.

De nederlagen van het EK 2014, het OKT 2016 en het WK 2019 werden op een middag weggespoeld. Er staat Nederland in Hongarije nog twee serieuze opdrachten te wachten, de halve finale en de finale. Het kan zomaar, net als in 2016, een finale worden tegen het thuisland. Toen waande Nederland zich superieur na de royale poulezege op Hongarije.

Het pakte anders uit. Hongarije werd Europees kampioen en plaatste zich voor de Spelen van Rio. Over die klap kwam Nederland twee maanden later, bij het OKT in het Groenhovenbad van Gouda, niet heen. Spanje versperde Nederland de weg. Ook die frustratie was een drijfveer voor het Nederlands team op een mooie zondagmiddag in Boedapest.