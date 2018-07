Nederlandse waterpolosters bereiken EK-finale na overwinning op Hongarije

De Nederlandse waterpolosters zijn én blijven Europese top. Woensdag bereikte de ploeg van de altijd sterk meelevende bondscoach Arno Havenga voor de derde keer in vier jaar de finale van de Europese titelstrijd. Titelverdediger Hongarije werd in het olympische openluchtbad van Barcelona met 8-7 verslagen.

Het nationale zevental stond eerder in 2014 en 2016 in de continentale eindstrijd, maar die finales gingen beide verloren: in 2014 tegen Spanje, twee jaar later tegen Hongarije. Die laatste nederlaag deed het meest pijn, omdat de Hongaarse vrouwen het (directe) olympische ticket voor Rio veroverden. Nederland verknalde de herkansing in eigen land door in het olympisch kwalificatietoernooi van Spanje te verliezen.

De hete tranen van die tragische zaterdagmiddag in Gouda zijn lang verdampt. Vorig jaar kwam er nog een pijnscheut overheen, toen de nationale ploeg op de WK in Boedapest door een arbitrale dwaling de doorgang naar de laatste acht ontnomen werd. Het waren tegenvallers die met de dekking ‘laag’ geïncasseerd werden. Nooit ging Nederland echt knock-out.

Coach Havenga memoreerde in de aanloop van de EK in Catalonië nog eens aan al die verrichtingen van zijn team, die wel ver boven de middelmaat uitstaken. ‘We hebben met deze ploeg vijf medailles in vier jaar gehaald. Driemaal mondiaal, tweemaal Europees. Maar die laatste stap naar het hoogste podium, die hebben we nog niet gemaakt.’

De EK-finale

Vrijdagavond (22.15 uur) vormt Griekenland de laatste horde voor het bereiken van die vurig gewenste troon. Het is dan de zevende EK-finale uit de rijke Nederlandse waterpologeschiedenis bij de vrouwen. De Grieken werden eerder in het toernooi, in de poulewedstrijd, door Nederland met 8-7 teruggewezen. Nieuweling Ilse Koolhaas was daarin de uitblinker met drie goals in 1 minuut 26.

In de voorbije jaren waren de met klein verschil verloren finales tegen de Verenigde Staten (WK 2015, World League 2018) al indicaties dat Nederland, de olympisch kampioen van 2008, nog altijd tot de toplanden van het vrouwenwaterpolo gerekend moest worden. Bij de laatste World League-finale in China, dit voorjaar, bleken ook de individuele kwaliteiten van de Nederlandse speelsters nog altijd tot loftuitingen te leiden.

Havenga, met trots in de stem: ‘Maud Megens was de topscorer van het toernooi. Sab (Sabrina van der Sloot, red.) werd gekozen tot de beste speelster van de World League en Laura Aarts was volgens mijn waarneming de beste keepster van de wereld bij dat evenement. Mij hebben ze overigens niks gevraagd voor die verkiezing.’

In de halve finale deed dat toptrio van zich spreken. Megens, actief in de Amerikaanse competitie, en Van der Sloot, sterspeelster van Orizzonte op Sicilië, namen samen de helft van de Nederlandse productie voor de rekening. Aarts stopte Hongaarse schoten van dichtbij op weergaloze wijze. In de slotseconden redde ze haar team van de dreigende gelijkmaker en de daarbij horende serie strafworpen.

Ze vertelde tegen de verslaggever van waterpolo.nl van haar gedachten, toen Hongarije 25 seconden voor tijd balbezit kreeg en een time-out aanvroeg. Hoe zij voordeel greep uit haar kennis van het Hongaarse spel. Aarts keept sinds de vorige zomer voor Dunaujvaros, een grote waterpoloclub uit dat traditieland.

Aarts: ‘Dit was het belangrijkste moment in de wedstrijd. Greta Gurisatti krijg de bal. Het enige dat ik dacht: ze doet een backhand. Want ik ken haar. En dat doet ze. Ze schiet echt nog wel een heel mooie bal, maar ik haal hem gewoon.’