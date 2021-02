Nederlandse waterpolomannen na sensationele slotfase door naar volgende ronde OKT

Eelco Wagenaar en Guus van IJperen van het Nederlandse team tijdens het olympisch kwalificatietoernooi tegen Ugo Crousillat Êvan Frankrijk. Beeld ANP

Op 2 minuten en 26 seconden van het einde had Nederland op redelijk wonderbaarlijke manier de achterstand van vier treffers goed gemaakt: 9-9. Jorn Muller, de uitblinker bij de nationale ploeg, maakte er twee. Een daarvan, de 9-9, was een schot van twaalf meter, de bal ging als een streep in de bovenhoek. Dat was een voorbode van nog meer doeltreffends van die afstand.

De Fransen richtten zich na die geslaagde inhaalrace van de Nederlanders weer op en Enzo Khash zorgde met een intikker van dichtbij voor 9-10, een nieuwe voorsprong. Op 1 minuut en 29 seconden kreeg Jorn Winkelhorst, op dezelfde positie aan de andere kant van het dertig meter lange bad, een kans die hij niet kon en mocht missen. De bal spetterde echter niet tegen de touwen, maar dreef via Franse handen eerder over de lijn. De scheidsrechter op de achterlijn maakte direct het vierkante VAR-gebaar. Er moest gecheckt worden of het echt een treffer was. Bij 10-10 speelde Nederland alles of niets. Het leidde tot een break-out van Robin Lindhout die vrij op de Franse doelman mocht afzwemmen. Hij had moeten kiezen voor de overtreding van zijn achtervolger die een strafworp had betekend. Lindhout zette alles op alles, maar zag zijn schot, op 51 seconden van het einde, gepareerd.

Het onvoorstelbare

Frankrijk kreeg Marzouki vrij die op 18 seconden van het einde zijn ploeg naar 10-11 tilde. Het leek de beslissing. Nederland had nog eenmaal balbezit. De bal ging naar de ongedekte Muller die het onvoorstelbare deed. Hij kopieerde zijn schot van 9-9 voor 11-11. De bal sloeg op 2,5 seconden van het einde tegen de touwen. ‘Dit was een thriller’, recenseerde Winkelhorst. Die fraaie ontsnapping hield Nederland op de derde plaats in poule B van het kwalificatietoernooi. Het liefst schuift de ploeg van bondscoach Harry van der Meer nog een plaats op, maar daarvoor dient zij donderdag koploper Rusland te verslaan. Niets is onmogelijk, in die sfeer benadert de nationale ploeg het OKT in eigen land dat eigenlijk vorig jaar maart had moeten plaatsvinden. Toen brak corona uit en werden de Spelen uitgesteld.

Winkelhorst, spelend voor Hannover in de Duitse competitie, was enige tijd niet beschikbaar voor de nationale ploeg. In 2020 haakte hij af. Hem werd voorgesteld om net als Luuk Gielen maar voor een Duits paspoort te kiezen, maar uiteindelijk zag de reus van 1.99 bij 118 kilogram van die overstap af. Hij kon zich niet voorstellen bij het Duitse volkslied aan de badrand te staan. Zijn bondscoach, Van der Meer, had hem alles kunnen vertellen over de problematiek van naturalisatie. Terugdraaien, opnieuw van paspoort wisselen, is helemaal een lastig verhaal.

Gescheurd trommelvlies

Winkelhorst (29) zet zich deze week zonder veel omhaal van woorden met zijn enorme kracht in voor de nationale ploeg. Hij ligt op een risicovolle positie, die van midvoor, de speler op wie de midachter van de tegenstander ongezellig inhakt. Dinsdag scheurde Winkelhorst tegen de Roemenen het trommelvlies van zijn rechteroor. Hij kreeg een prothese aangemeten en kon toch het water in tegen de Fransen. ‘Het was een knietje en daarna een kopstoot van die Roemeen’, zo kwam hij nog even terug op zijn blessure. ‘Maar we moeten verder’, was zijn insteek.

Nederland, het team van liefst zeventien olympische deelnames dat na 2000 niet meer op dat hoogste podium in het water kwam, beleeft een opwindende week, waarin fitheid de doorslag lijkt te geven. Zondag werd gewonnen van Duitsland. Maandag volgde een afstraffing door de Kroatië. Dinsdag, tegen de Roemenen, was er een beslissende goal op drie seconden van het einde door Jesse Koopman. Het ultieme gelijkspel tegen Frankrijk werd gevierd als een zege. Het motto van de ploeg is al negen jaar ‘volg je droom’. Die moet nog steeds uitkomen, weten ze in Rotterdam. Zondag, als Nederland zich bij de beste drie weet te plaatsen, dan is het zo ver.