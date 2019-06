Nederlandse vrouwenploeg behaalt in laatste oefenduel ruime zege tegen Australië

Lieke Martens passt met links, hevig op de huis gezeten door Ellie Carpenter en Hayley Raso. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De zogenoemde uitzwaaiwedstrijd van de nationale vrouwenploeg voor het WK in Frankrijk was geen kwestie van een vriendelijk vaarwel, maar een pittige, soms zelfs wat onbehouwen confrontatie tussen Nederland en Australië. Oranje behaalde na een moeilijke eerste helft een fraaie zege, 3-0, die de toch al hoge verwachtingen voor het wereldkampioenschap zal opjagen.

Appauswissel

Shanice van de Sanden, de extroverte rechtsbuiten uit Utrecht die onlangs met haar club Oympique Lyon de Champions League won, was de opvallendste speler met twee doelpunten en een voorbereidende rol bij de andere treffer. Ze kreeg een kwartier voor tijd een applauswissel, waarbij het publiek massaal ging staan om haar toe te juichen. Het publiek, met meer dan ooit tevoren bij een vrouwenwedstrijd in Nederland aanwezig, vierde het voetbal zoals dat bij de vrouwen al bijna gebruikelijk is: met een ongekende blijheid en vol enthousiasme, dat niet per se hoeft te slaan op de gebeurtenissen op het veld.

In het stadion van PSV waren 30.640 supporters verzameld. Nog nooit bezocht zoveel publiek een interland van Nederland in eigen land, na de 30.238 tegen Noord-Ierland voor de WK-kwalificatie, in hetzelfde stadion. Op dat soort cijfers zijn ze dol bij de KNVB, die geen genoeg nadruk kan leggen op de groeicijfers van de vrouwentak van het voetbal.

Prachtig waren vooral de doelpunten, vooral de 1-0 en 2-0, drie dagen voor het vertrek van de ploeg naar het WK, waar op 11 juni Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander is in Le Havre. Eerst de vrije trap, kort voor rust, echt zo’n doelpunt waarop is geoefend in de voor publiek en pers besloten sessies. Sherida Spitse nam de vrije trap, links van het midden, diagonaal naar rechts, waar een heel rijtje spelers inliep, van wie rechtsbuiten Shanice van de Sanden de snelste was, om in de korte hoek in te koppen.

Vivianne Miedema scoort op kracht en techniek de 2-0, Clare Polkinghorne en Ellie Carpenter kunnen dat niet voorkomen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Sleepbeweging

Terwijl linksbuiten Lieke Martens groeit naar de topvorm die haar een mooi WK moet brengen, liet Van de Sanden zaterdag alles zien dat ze in huis heeft, in goede en kwade zin. Soms geeft ze onbegrijpelijke of gewoon mislukte voorzetten, dan weer is ze totaal niet af te stoppen vanwege haar ongekende snelheid. Zo ontstond ook de tweede treffer. Ze passeerde haar tegenstander buitenom en zette laag voor. Nadat de bal half was weggewerkt, speelde middenvelder Jackie Groenen de bal met een nuttige en perfecte sliding naar spits Vivianne Miedema, die met een sleepbeweging een tegenstander passeerde en met links scoorde. Dat was haar 58ste goal in 75 interlands, waarmee ze recordhouder Manon Melis tot op één doelpunt is genaderd.

Wie het duel zag, beseft dat het best begrijpelijk is om Nederland onder de favorieten te scharen, al is dat na de Europese titel van twee jaar geleden ook een beetje voorbarig. Met name bij de vrouwen behoren veel landen buiten Europa tot de wereldtop, waaronder de Verenigde Staten (1), Canada (5), Australië (6) en Japan (7), die allemaal voor Nederland (8) staan op de wereldranglijst van de FIFA.

Australië was ongeveer gelijkwaardig aan Nederland, voor rust althans, zeker in fysiek opzicht. Nederland heeft duidelijk meer individuele kwaliteit, met vrouwen die een dribbel in huis hebben, veel snelheid, scorend vermogen of vleugjes genialiteit, zoals middenvelder Daniëlle van de Donk. Het duel in de opeens aanwezige zomerhitte was soms hard, al had Kika van Es haar uitvallen vooral aan zichzelf te wijten. Ze ging al in de eerste minuut een duel onbezonnen aan, liep nog een minuut of vijf mee met een verband om haar hand, en werd toen vervangen door Merel van Dongen. De tranen bij Van Es waren begrijpelijk, zeker gezien haar verleden. Ze miste het vorige WK in Canada door een beenbreuk, waarna ze zelfs in een depressie raakte.

Blijdschap bij Oranje na de knappe 2-0 van Vivianne Miedema. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mee in de hardheid

De Australiërs van bondscoach Ante Milicic, oud-prof bij NAC, maakten af en toe zeer onbehouwen overtredingen, waarna weer een Nederlander even op de grond bleef liggen. Nederland ging trouwens aardig mee in de hardheid, nu en dan. De schade viel verder ogenschijnlijk mee na de best aardige wedstrijd, tot de rust ontsierd door het vlaggedrag van een van de grensrechters die zich zeker drie keer faliekant vergiste met buitenspel. Dat was jammer, want zo groot was het aantal kansen niet, al verrichtte aanvoerder Sari van Veenendaal een paar knappe reddingen.

Van de Sanden maakte een paar minuten voor haar wissel nog 3-0, toen ze de bal van redelijk dichtbij heerlijk op de schoen nam, na een matig weggewerkte hoekschop. Het uitzwaaien kon nu werkelijk beginnen. Zwaaien naar dat dolenthousiaste publiek, met al die gezinnen, met al die meisjes die dromen van een loopbaan als prof.