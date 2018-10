Nederlandse volleybalsters zetten zegetocht voort op WK in Japan

De zevende zege op rij van de Nederlandse volleybalsters op het WK in Japan was er een om in te lijsten. Vooral omdat de nationale vrouwenploeg op een WK nog nooit aan zo’n hoeveelheid overwinningen kwam. Maar ook omdat de vorm van het nog ongeslagen team van coach Jamie Morrison met de dag lijkt toe te nemen. Dit was de beste wedstrijd uit die rij van zeven, zo concludeerden insiders.

De Dominicaanse Republiek, een dag eerder bijna een succesvolle sta-in-de-weg voor Japan (2-3), was geen partij voor de Nederlandse vrouwen: 25-19, 25-16 en 25-14. Zelfs de uitzonderlijke lengte van tegenstander Brayelin Martínez, 2.01 meter, was geen beletsel voor de Nederlanders om royaal over de Midden-Amerikanen heen te gaan.

De Dominicaanse Republiek was bij het vorige WK, in Italië, vijfde. Het wist in de eerste ronde zelfs het gastland te verslaan. Nederland finishte dat toernooi, in 2014, als gedeeld dertiende. Er werd slechts van kleine landen als Mexico, Kazachstan, Thailand en Bulgarije gewonnen. Voor deze aflevering van de wereldtitelstrijd lijkt de nationale ploeg op weg naar de top-zes.

Nederland bezet in Japan de tweede plaats in poule E van de tweede ronde, met evenveel zeges als Servië, de Europees kampioen van vorig jaar. Nederland, de vicekampioen van Europa, heeft door de vijfsetter tegen Japan van vorige week zondag één wedstrijdpunt minder: 20 om 21. De beste drie uit de poule van acht gaan door naar de Final Six die zondag in Nagoya begint.

Duelleren met Japan en Brazilië

Servië, geleid door de linkshandige aanvalskoningin Boskovic, is volgens de berekening van de wereldbond FIVB niet meer in te halen. Nederland duelleert nog met Japan en Brazilië om twee tickets. Het moet uit zijn laatste twee wedstrijden van de tweede ronde, woensdag tegen Brazilië en donderdag tegen Servië, minimaal twee sets halen.

Als Servië woensdag evenwel Japan verslaat, is Nederland direct een ronde verder. Japan of Brazilië kan dan niet meer aan het bepalende aantal overwinningen (7) komen. Een van de twee landen blijft dan na het onderlinge duel op zes steken.

Al die berekeningen leek Nederland in het duel met de Dominicaanse Republiek in de kleedkamer achtergelaten te hebben. Er werd scherp geserveerd, de basis van sterke optredens. Het was topscorer Lonneke Slöetjes die in de derde set liefst vijf aces op rij sloeg. De tegenstander was toen al uitgeput. De Nederlandse ploeg marcheerde uiterst soepel van punt naar punt. Powerhitter Celeste Plak en spelverdeler Britt Bongaerts vervingen gedeelten van de wedstrijd het koppel Lonneke Slöetjes en Laura Dijkema, normaal de eerste keus.

Kansen

Na afloop wilde de sterk spelende Yvon Beliën, voor de camera van Ziggo tv, niets weten van rekensommen in de komende twee wedstrijden. ‘Van Brazilië hebben we al tijden niet gewonnen en die zijn hier niet op hun ware niveau. Daar zie ik zeker kans. Servië hebben we deze zomer al een keer verslagen. Dat team is ijzersterk, maar met twee overwinningen zijn we groepswinnaar. Dat is ons doel.’