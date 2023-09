Nederlandse volleybalsters stranden in EK-halve finale op Servië

Indy Baijens en Nika Daalderop proberen een inzet van de Servische Tijana Boskovic te blokkeren in de EK-halve finale tussen Nederland en Servië in Brussel. Beeld BELGA

Een schande is het niet, verliezen van de regerend wereldkampioen. Het afleggen tegen een team vol ervaring, met diverse speelsters binnen de gelederen met meerdere WK en EK-titels op zak. De Nederlandse volleybalsters maakten indruk vrijdagavond in de halve finale van het EK tegen Servië, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een plaats in de troostfinale. Het werd 3-1 voor de Serven (25-21, 15-25, 25-22, 25-21).

Hoopvol en grillig, dat is de korte samenvatting van een wedstrijd die nooit saai werd. Een bewijs dat de goede weg is ingeslagen bovendien. Tegelijkertijd gaan de Nederlandse vrouwen terug naar hun hotelkamer met de wetenschap dat ze tot twee sets toe een ruime voorsprong uit de vingers lieten glippen. Zondagmiddag nemen ze het in de strijd om het brons op tegen Italië, de regerend Europees kampioen.

Grote favoriet

Op papier was Servië de grote favoriet. Met de linkshandige sterspeelster Tijana Boskovic binnen de gelederen. Servië is ijzersterk, al jarenlang. De nummer drie van de wereldranglijst. Nederland, de huidige nummer negen op de mondiale lijst, heeft juist een overwegend jong team, de hoogtijdagen waarin Nederland tot de top vier van de wereld behoorde liggen zo’n vijf jaar terug. Een jaar geleden, op het WK in eigen land, wist Nederland de knock-outfase niet te halen - een grote teleurstelling.

Diverse Nederlandse routiniers haakten de laatste jaren af. Aanvoerder Anne Buijs laste een pauze in en is er dit EK niet bij. Er kwam een nieuwe bondscoach, nadat de toenmalige bondscoach Avital Selinger direct na het WK stopte. Allerlei veranderingen, waaronder ook het spel van het team dat sinds dit jaar Felix Koslowski aan het roer heeft staan. De Duitser in Nederlandse dienst hamerde de afgelopen maanden op snel spel. Op verrassing, in plaats van rustig opgebouwde aanvallen.

Dat bracht dit EK goede resultaten, al beschikte Nederland ook over een gunstige loting. Echte toplanden hadden ze tot vrijdagavond nog niet tegenover zich gezien. In de voorgaande zeven wedstrijden verloor Nederland slechts één set, tegen Frankrijk in de groepsfase. Maar maakte ook indruk met de speelwijze in de kwartfinale tegen Bulgarije.

De eerste set tegen Servië leek vrijdagavond desondanks een weergave der verwachting te worden in Paleis 12, de Brusselse sporthal waar de finalerondes plaatsvinden. Servië wist vanaf het begin van de wedstrijd te domineren. Al bleef Nederland tot halverwege de wedstrijd redelijk bij. Tot twee keer toe moest Koslowski naar een time-out grijpen. ‘We halen niet ons maximale niveau’, riep hij bij 15-20 tegen zijn ploeg. Vooral in aanvallend opzicht wist Servië het verschil te maken. Daarbij vier aces van Servië, tegenover nul aan Nederlandse zijde.

Veel wissels

Koslowski wisselde de afgelopen wedstrijden op weg naar de halve finale ook veelvuldig, om zijn speelsters frisser te houden en de selectie zo breed mogelijk te maken. Tegen de Serven koos hij het grootste deel van de wedstrijd voor dezelfde basis.

In de tweede set wist Nederland plots de rollen om te draaien. Met meerdere lange rally’s die gewonnen werden door Nederland. De eerdere dominantie van Servië was verdwenen, Nederland ging veel beter spelen, serverend en blokkerend. En leek vrijer dan daarvoor. Een ace van spelverdeler Sarah van Aalen bracht de voorsprong op drie punten tegenover nul van de Serven, een voorsprong die in de loop van de set uitgebreid werd, mede door een reeks punten op rij van Indy Baijens.

‘We vallen uit elkaar’, riep Giovanni Guidetti, de voormalige bondscoach van Nederland, maar huidige bondscoach van Servië, verontwaardigd tijdens een time-out, toen het verschil op acht punten in het voordeel van Nederland stond (7-15). Uiteindelijk won Nederland met tien punten verschil (15-25) en begon hoopvol aan de derde set.

Maar juist in die derde set, en vervolgens ook in de vierde, pakte Nederland wel de leiding en wist uit te lopen, maar niet voldoende om de Serven af te schrikken. Koslowski wisselde spelverdeler Van Aalen even voor routinier Laura Dijkema in de derde set. Hoofdaanvaller Celeste Plak maakt korte tijd plaats voor Elles Dambrink, maar het mocht niet baten. In set vier deed Koslowski hetzelfde: Van Aalen werd kort vervangen door Britt Bongaerts, maar ook zij wist het tij niet te keren.

Onnodige fouten in de slotfase van de laatste twee sets, op het moment dat de druk toenam en het blok van de Serven uitstekend stond. En een voorsprong van vier punten werd uit handen gegeven in een slopende wedstrijd van ruim twee uur. En nu weet Nederland dat het zich op mag maken voor een strijd tegen Italië, het land waar twee jaar geleden op het EK nog van verloren werd in de halve finale.