Nederlandse volleybalsters staan voor Turkse krachtproef

De Griekse Anthí Vasilantonáki (links) passeert Lonneke Slöetjes (10) en scoort uiteindelijk 17 punten.

De Nederlandse volleybalsters eindigen hun wedstrijden bij de strijd om het Europees kampioenschap dit jaar met een frivool dansje. Het is van links naar rechts en dan weer naar links op de oranjegekleurde vloer, veertien speelsters plus één coach, met de voeten in de vreugdestand.

Zondag was de stemming op de speelvloer zelfs uitgelaten. Het feestende gezelschap wist: we zijn na de gewonnen achtste finale van zondag onderweg van Boedapest naar Ankara, de Turkse stad waar de Europese titelstrijd deze week zijn hoogtepunt beleeft.

De juichende vrouwenploeg van bondscoach Jamie Morrison weet zich dan meteen voor de zwaarste opdracht gesteld. Woensdag wacht, in de kwartfinale, de confrontatie met het gastland, het fanatieke Turkije. Dat ontsnapte zondagavond ternauwernood aan de vernedering van een uitschakeling voor eigen publiek. In de vijfde set van het meeslepende duel tegen Kroatië viel de munt de Turkse kant op: 16-14.

Het Nederlands zevental had het bij de ronde van de laatste zestien stukken gemakkelijker. Het schoof zondag, als verwacht, het nietig geachte Griekenland opzij voor de vrije toegang tot de laatste acht. Het werd in de pijnlijk lege Laszlo Papp Arena van de Hongaarse hoofdstad 3-0. In 78 minuten eindigden de aantrekkelijk gespeelde sets in 25-21, 25-23 en 25-12.

De nationale ploeg was die zege aan haar stand verplicht. In 2015 en 2017 was het Nederlands team EK-finalist; beide keren ging de ploeg overigens zonder hoofdprijs naar huis terug. Griekenland deed achttien jaar niet mee aan de continentale titelstrijd. Op de wereldranglijst verschillen de twee ploegen liefst 39 posities. Nederland, onlangs bij de olympische kwalificatie door Italië op haar nummer gezet, staat zevende; Griekenland 46ste. De Hellenen maakten vorig jaar een sprong van achttien posities.

Die verbeterde prestatiekracht van de Griekse vrouwen werd zondag duidelijk in set 1 en 2. Nederland kwam in beide sets achter, in de tweede reeks bedroeg het nadeel zelfs even vier punten (7-11). In die tweede set gingen de setpunten op 24-20 tot en met 24-23 telkens verloren. Daarna wist Lonneke Slöetjes de bal met hangen en wurgen voor 25-23 tegen de grond te krijgen. Het zag er allesbehalve gemakkelijk uit.

De volleybalsters sluiten hun wedstrijden dit EK af met een frivool dansje.

Dat gemak van vloeiend spel, pass, set-up, smash, openbaarde zich pas in de derde set, toen Griekenland, met de hardhitters Vasilantonaki (17 punten) en Strantzali (13), de vermoeidheid begon te voelen. Anne Buijs schoof op naar de rol van topscorer (13 punten). In eerdere wedstrijden, de vijf zonder setverlies gewonnen poulewedstrijden, hadden Slöetjes en het jonge talent Nika Daalderop die hoofdrol gedeeld.

Omdat Nederland als poulewinnaar van C de nummer vier uit poule A trof, werd mogelijkerwijs iets te gemakzuchtig gedacht over de wedstrijd tegen de Grieken. Lonneke Slöetjes roemde de tegenstander: ‘De eerste twee sets waren moeizaam. Er waren lange rally’s. Zij kregen overal wel een hand onder.’

Slöetjes keert met haar nationale team terug naar het land dat zij deze zomer als clubspeler juist verliet. Haar contract met de Europese grootmacht Vakifbank Istanbul werd niet verlengd en de diagonaalaanvaller verhuist naar het walhalla van het volleybal, Italië. Een speelster als Celeste Plak gaat juist in de omgekeerde richting, van Champions League-winnaar Novara naar het Turkse Aydin.

Woensdagavond, half 7, gaat Nederland een zware, beladen wedstrijd tegemoet in Ankara. De sporthal, de Ankara Spor Salonu, telt 10.400 stoelen. Die zullen allemaal bezet zijn. Het is de droom van Turkije om in eigen land Europees kampioen te worden. In de poulewedstrijden werd een nederlaag (1-3) geleden tegen wereldkampioen Servië. De achtste finale tegen de Kroaten had ook die negatieve score kunnen opleveren. Kroatië kwam met 2-1 voor, maar moest uiteindelijk buigen voor het team van de voormalige Nederlandse bondscoach Giovanni Guidetti.

De Italiaan verscheurde eind 2016, na twee sensationele jaren met de Nederlandse ploeg, zijn contract en verruilde het voor de technische positie bij het Turkse team. Guidetti werkt voor Vakifbank en is met een Turkse ex-international getrouwd, met wie hij een kind heeft. Die jongste rijkdom maakte zijn leven zo anders, betoogde hij dat hij meer thuis wilde zijn. Zijn Nederlandse speelsters namen het de coach zeer kwalijk.

Ook dat verleden zal woensdag boven en rond het veld te Ankara spoken. Guidetti’s opvolger, Jamie Morrison, hield de druk zondag laag door te zeggen dat hij geen ‘exacte doelen’ heeft voor het EK. Hij wil slechts dat zijn team goede wedstrijden speelt.

Turkije ging, zo bleek zondag, wel gebukt onder de druk van het heilige moeten. Aanvoerder Eda Erdem, goed voor 27 punten, wees met zeker ontzag op de tegenstander die woensdag klaar staat: Nederland. ‘Ze spelen in dezelfde opstelling. Ze zijn gedisciplineerd. Dit wordt heel, heel moeilijk. Gelukkig hebben we tegen Kroatië alle emoties doorstaan, van angst tot geluk.’