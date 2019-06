Nederlandse volleybalster Lonneke Slöetjes ruilt Turkije in voor Italië

Vanuit Jekaterinenburg, waar week van 5 van de Volleyball Nations League bezig is, kan Slöetjes rustig uitleggen waarom zij voor een nieuwe club heeft gekozen. Van een metropool met 16 miljoen inwoners naar een Italiaanse stad met 50duizend zielen. ‘De grote stad had ik wel gezien’, lacht ze. ‘Dat is natuurlijk niet de reden, maar ik kreeg een aanbieding van Scandicci en die vond ik eigenlijk wel mooi.’

Voor het geld stapt ze niet over. Ze zal eerder ingeleverd hebben. ‘Valt mee, hoor. Verder wil ik daar niet te veel over kwijt. Maar ik doe het volleybal in principe niet voor geld. Ik vind het fijn als ik er iets mee kan verdienen. Als het anders zat, was ik wel naar Rusland gegaan. Daar had ik wel meer kunnen verdienen. Maar die enorme reizen in dat land, onmenselijk haast. Zie ik echt niet zitten.’

Italië lonkt. Het staat bekend als het moederland van het pallavolo, het zaalvolleybal. Iedereen, vanaf de gouden generatie Blangé-Zwerver en topvrouwen als Weersing en Brinkman, spreekt immer lovend over de beleving van de sport in het Zuid-Europese land. ‘Het heeft een mooie competitie, sfeer en ambiance. De fans zijn geweldig. En het leven is er fijn, wat ik van anderen hoor. Je wordt zo gewaardeerd. Ik kijk er naar uit.’

In Turkije was de Achterhoekse ook vier jaar lang zeer op haar plek. ‘Ik heb er vier geweldige jaren gehad. We wonnen tweemaal de Champions League. Je maakt in Turkije meer familie dan vrienden, zeg ik altijd. Heel warme mensen, in een superfijne en veilige omgeving. Istanbul is 3 uur ’s nachts veiliger voor een vrouw dan Den Haag of Amsterdam. Wat dat betreft was het moeilijk om weg te gaan. Maar voor mij is het wel een logische stap.’

De club ‘Vakif’ gaf het voorbije seizoen snel aan dat haar contract niet direct verlengd zou worden. ‘Het was duidelijk dat ze een andere kant op wilden met het team. Ze zeiden dat ik kon wachten tot een mogelijk nieuwe aanbieding, maar het was ook niet erg als ik rond zou kijken. Een mooie kans moest ik zeker niet laten schieten. Dus toen deze kans kwam, van Scandicci met de beste spelverdeler van het voorbije WK, Ofelia Malinov van Italië, was het mij duidelijk. Ja, ik kon naar middenmoters in Turkije, maar ik wilde in de top blijven. Niet van Vakifbank naar een lager spelende club.’

Lonneke Slöetjes (28) speelde al eerder een jaar in Italië, bij Busto Arsizio. Het was een teleurstellend seizoen: 2013-2014. ‘Ik heb dat jaar eigenlijk niet gespeeld. Ik had net mijn schouderoperatie gehad en heb het hele seizoen gerevalideerd. Dat was wel jammer. Italië kent mij dus niet echt. Ik ga er heerlijk blanco in.’

In de nationale ploeg draait Slöetjes momenteel op 75 procent van haar kunnen. Ze heeft vakantie gehad, opdracht van bondscoach Jamie Morrison. ‘Ik moet echt nog wennen. Om er weer in te komen. Ik heb beginnerspijntjes gehad. Dat viel wel wat tegen. Maar het gaat allemaal om het OKT (olympisch kwalificatietoernooi, JV) van begin augustus. Dat is het belangrijkste. Als ik daar op mijn best ben, dan vind ik deze mindere vorm niet zo erg.

‘Het draait om de piek op Sicilië waar we het OKT spelen. De Volleyball Nations League is tot nu toe met jonge meiden gedaan. Het is best chaotisch geweest qua teamsamenstelling. Dat kwam ook, omdat iedereen na het clubseizoen rust kreeg. Uitblazen om daarna in één streep naar het OKT te gaan. Persoonlijk heb ik genoten van die jonge meiden. Ik vond dat ze het goed deden. Het is heel moeilijk om in een keer zo’n toptoernooi te spelen met zo weinig ervaren meiden. Het leuke was: ze gingen ervoor.’

‘Sommigen had ik nog nooit in echt gezien. Ik moet ze nog steeds een handje geven. Eline Timmerman bijvoorbeeld. Die zei: ik ken je alleen van tv, Lonneke. Heel grappig. Maar wat een arm heeft die zeg.’