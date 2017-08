Nederlandse volleyballers uitgeschakeld op EK na nederlaag tegen België

Toonbeeld van de tragiek

De Belgen dwongen Nederland in de derde set met harde services tot knullige fouten

De laatste groepswedstrijd tegen België was het toonbeeld van de tragiek. In de eerste twee sets namen de volleyballers vanaf het begin een voorsprong, soms van vier punten, maar de Belgen draaiden die in het middenstuk eigenhandig om met een sterk blok op de slagen van Nimir Abdelaziz. De diagonaal slaat doorgaans de punten binnen voor de ploeg van Vermeulen, maar kon na een sterke eerste set zijn stempel niet drukken.



Al na de 2-0 drong het besef door dat de tussenronde geen haalbare kaart meer was. In feite hadden de volleyballers vrijdag al de basis gelegd van het echec door met 1-3 te verliezen van Turkije. Nederland had zich juist ten koste van de Turken geplaatst voor dit EK en moest zondag hopen op een wonder tegen Frankrijk. Een stunt was bijna in de maak, maar Nederland verprutste bij een 2-1 voorsprong twee matchpoints en werd in de beslissende vijfde set overklast door de Fransen.



De Belgen dwongen Nederland in de derde set met harde services tot knullige fouten en bewandelden vrij eenvoudig de weg naar de kwartfinale. Voor de ploeg van bondscoach Vermeulen wacht bij thuiskomst een grondige evaluatie. Nederland is zeker geen grootmacht in het mannenvolleybal, maar uitschakeling in de groepsfase strookt niet met de status die het heeft verworven in het continentale volleybal.