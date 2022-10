Nederlandse voetbaltrainer Van Leeuwen in Oekraïne: ‘Dan stop je wat eerder bij een luchtalarm’

Net als het stadion van Zorya Loehansk werd een stadion in het Oost-Oekraïense Bakhmut getroffen door een Russische raket. Beeld Getty Images

Soms ziet Patrick van Leeuwen, de Nederlandse hoofdtrainer van de Oekraïense profclub Zorya Loehansk, als hij naar boven kijkt tijdens een ommetje door Kyiv een drone die wordt onderschept door het Oekraïense luchtafweersysteem. ‘De eerste keer als je dat ziet waan je je in een film, na een tijdje wordt ook dat normaal,’ vertelt hij door de telefoon vanuit de Oekraïense hoofdstad.

Waar andere Nederlanders Oekraïne na het uitbreken van de oorlog in februari zo snel mogelijk verlieten daar tekenden Van Leeuwen en zijn assistent Raymond Atteveld afgelopen zomer een contract voor drie jaar bij Zorya Loehansk. In oorspronkelijke thuisbasis Loehansk, in het uiterste oosten dichtbij de Russische grens, wordt al jaren niet meer gespeeld. Het stadion van Zorya werd al in 2014 door een mortier geraakt.

Sindsdien leidt Zorya, dat geregeld Europees voetbal speelt, een zwervend bestaan. Tegenwoordig vinden de trainingen en de meeste wedstrijden in Kyiv plaats. Andere speelsteden van de in augustus nieuw leven ingeblazen Oekraïense competitie zijn het westelijk gelegen Lviv en Oezjhorod.

Onder vuur

Sinds een aantal weken ligt Kyiv weer nadrukkelijk onder vuur en klinkt het luchtalarm geregeld tijdens trainingen of wedstrijden. Maar het is niet zo dat spelers en trainers zich dan direct naar een schuilkelder spoeden. Van Leeuwen: ‘Bij trainingen beslis ik of we naar binnen gaan. Dan kijk ik hoe lang we aan het trainen zijn, en of de spelers zich nog veilig voelen.’

Eerst vonden de trainingen plaats nabij de Amerikaanse ambassade. ‘Daar voel je je wel veilig. Nu trainen we ergens anders, dat voelt iets onveiliger. Dan stop je misschien wat eerder.’

Klinkt het luchtalarm tijdens wedstrijden dan beslist de scheidsrechter of er doorgespeeld wordt. ‘Ik neem aan dat zij iets meer informatie hebben over de mate van dreiging. Twee keer zijn we echt gestopt. Eenmaal is een wedstrijd van ons uitgesteld.’

Kyiv heeft met luchtalarmen leren leven, merkt Van Leeuwen. ‘Sommige mensen gaan dan snel een metrostation of een parkeergarage in, anderen blijven gewoon op straat. Laatst zat ik net in de taxi, dat voelde niet zo prettig.’

Dreigende situaties

Van Leeuwen was hiervoor trainer bij de Israëlische topclub Maccabi Tel Aviv. ‘Daar had ik al ervaring met dreigende situaties. Maar dit is natuurlijk wel heftiger.’

Nee, Van Leeuwen is geen thrillseeker, geen man die graag het gevaar opzoekt. Maar na zijn ontslag bij Maccabi wilde hij gewoon graag weer aan de slag en veel andere opties had de relatief onbekende trainer niet. Door zijn verleden als hoofd opleiding bij de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk had hij veel contacten in Oekraïne. ‘Zorya speelt op een goed niveau, vaak Europees voetbal. Dat is voor een coach aantrekkelijk. Mensen keerden in de periode dat ik tekende terug naar Kyiv, pakten het normale leven op. Ik had de hoop dat de situatie zou verbeteren. Bovendien was de verwachting dat we in Polen of Turkije zouden gaan spelen. De president wil echter graag dat alles plaatsvindt in Oekraïne.’

De clubs die Europees voetbal spelen, zoals het Dinamo Kyiv van de Nederlandse verdediger Justin Lonwijk, mogen wél geregeld in het buitenland verblijven. Ook dat speelde mee bij de beslissing van Van Leeuwen om bij Zorya te tekenen. De subtopper had zich voor Europees voetbal gekwalificeerd, maar werd uitgeschakeld in de voorronde van de Conference League waardoor dat privilege verviel. ‘Nu maken we er in Oekraïne het beste van.’

Een terugkeer naar Nederland heeft hij niet overwogen. ‘Ik heb nog geen echt gevaarlijke situaties meegemaakt en ik vind het werk hartstikke leuk, krijg er energie van.’

Gedachten verzetten

Hij probeert de gedachten van zijn spelers zoveel mogelijk bij het voetbal te houden. Dat is soms wel een uitdaging. ‘Sommige spelers zullen ongetwijfeld familieleden aan het front hebben. Al heb ik nog geen heel schrijnende verhalen gehoord. De deur staat altijd open. Maar vaak willen die jongens op het voetbalveld gewoon hun gedachten verzetten, presteren en niet over de oorlog praten. Het is hun brood, ze kunnen op die manier voor hun familie zorgen. En doordat ze profvoetballer zijn hoeven ze in principe zelf niet naar het front.’

De wedstrijden voltrekken zich in lege stadions. Maar het voetbal móét doorgaan, zo gelastte president Zelensky. ‘Hij wil daarmee aangeven dat het gewone leven doorgaat in Oekraïne. Er wordt zelfs een Onder 19 jaar voetbalcompetitie afgewerkt.’

De wedstrijden worden op tv uitgezonden en zorgen op die manier voor afleiding is het idee van het Oekraïense parlement. Van Leeuwen: ‘Ik heb geen idee van de kijkcijfers, begreep dat een oefenwedstrijd 10.000 views had op YouTube. Ik weet ook niet in hoeverre de Zorya-fans meeleven. Ik krijg via Instagram wel eens een berichtje ‘goed gedaan, coach’.’

In 2009 won Sjachtar Donetsk nog de Uefa Cup. Dinamo Kyiv heeft een rijke geschiedenis. Zorya, dat momenteel vierde staat, maakte het in 2014 Feyenoord nog heel lastig in de voorronde van de Europa League. Maar het niveau is danig gezakt doordat het gros van de buitenlandse spelers vertrok na het uitbreken van de oorlog en clubs steeds minder inkomsten hebben. ‘Het financiële gedeelte is niet meer het eerste waar je aan moet denken als je hier gaat werken,’ zegt Van Leeuwen.

Gezin in Nederland

Zijn gezin woont in Nederland. Of ze zich zorgen maken is ‘niet echt’ een gespreksonderwerp. ‘Zij hebben ook allemaal veel gereisd, mijn kinderen studeren. Ik zit al een poos in het buitenland. Ze weten dat ik goed een vinger aan de pols houdt of het verantwoord is om ergens te blijven werken. Voorlopig is een vertrek niet aan de orde.’

Het belooft een koude, donkere winter te worden in Oekraïne doordat elektriciteits- en energiecentrales zijn gebombardeerd. ‘Iedereen moet zuiniger aan doen, in sommige steden wordt de elektriciteit in de avond een aantal uur afgesloten. Ik kan in mijn appartement nog steeds Champions League kijken. Onze winterstop dient zich aan voordat de echte kou komt. Onze voorbereiding op de tweede seizoenshelft is in het buitenland.’

Met hem hoeft niemand medelijden te hebben, vindt Van Leeuwen. ‘Het halve land ligt in puin, er zijn al zo veel slachtoffers. Het is mooi als je de mensen via voetbal nog iets van afleiding kan bieden.’