Nederlandse voetbalsters verslaan Noorwegen in zoektocht naar glorie en nationale erkenning

Of Oranje in eigen land net als in 2009 in Finland de halve finales bereikt, valt nog te bezien, maar aan het spel zelf is de revolutionaire technische ontwikkeling af te lezen. Het wat laffe spel, dat ook het EK van 2013 en het WK van 2015 typeerde, is vervangen door gedurfd, technisch vaardig aanvalsspel met variatie; een verdienste van de speelsters zelf, en van de staf van bondscoach Sarina Wiegman, die in december de ontslagen Arjan van der Laan opvolgde.



Waaraan het slechts ontbrak, was besluitvaardigheid in de afronding. Het volk juichte bijvoorbeeld al in de 55ste minuut, na het schot van Miedema uit een schitterende pass van Martens. De bal raakte het zijnet. Zo ging het bijna voortdurend. Nederland viel aan en kreeg kansen. Noorwegen, een van de eerste toplanden in Europa, wachtte af. De sterspeelsters Hansen en Hegerberg, van wie de laatste Europees voetballer van het jaar is, kwamen weinig in het stuk voor.



'Het begint met het team', keek bondscoach Wiegman terug, nadat het team in de kleedkamer was gefeliciteerd door koning en koningin. 'Strijd leveren, en daarna goed voetballen. We hebben alle ingrediënten gezien. Daarop ben ik trots.' Donderdag in Rotterdam is Denemarken de tweede tegenstander. De kwartfinales lonken, al is het te vroeg voor conclusies. Maar het spel zelf is reclame voor vrouwenvoetbal. Of, beter gezegd, voor voetbal.