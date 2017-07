Nederlandse voetbalsters verslaan Noorwegen in eerste EK-wedstrijd

Met Noorwegen trof Oranje op papier direct de zwaarste opponent in groep A. De Noorse voetbalsters draaien al jarenlang mee in de top. De tweevoudig Europees kampioen (1987 en 1993) bereikte vier jaar geleden bij het vorige EK de finale, waarin Duitsland weer te sterk was. Noorwegen beschikt met Ada Hegerberg bovendien over de vrouw die vorig jaar werd uitgeroepen tot beste voetbalster in Europa.



Lieke Martens had Oranje én het EK een vliegende start kunnen geven. De linksbuiten, die kort voor het toernooi een contract ondertekende bij FC Barcelona, kroop al na 30 seconden bij een voorzet van Van de Sanden slim voor haar bewaakster. De Noorse keepster Ingrid Hjelmseth kreeg echter nog net een handje tegen het schot van Martens en duwde de bal over de lat. Dat deed de oudste speler op dit EK (37 jaar) een kwartiertje later nogmaals, weer bij een schot van Martens.