Nederlandse voetbalsters strijden tegen Denemarken om een WK-plek

De Nederlandse voetbalsters nemen het tegen Denemarken op in de halve finale van de WK-play-offs. Dat is een herhaling van de finale van het Europees kampioenschap van vorig jaar. Oranje was toen in de finale in Enschede met 4-2 te sterk.

Zwitserland neemt het in de andere halve eindstrijd op tegen België, zo werd vrijdag in Nyon door loting bepaald. De vier landen spelen voor één WK-ticket. De halve finales zijn begin oktober, de finale staat in november op de planning. Het betreft in beide rondes een thuis- en uitwedstrijd. Het team van bondscoach Sarina Wiegman begint tegen Denemarken met een thuisduel. De speeldatum wordt nog bekendgemaakt.

Nederland is tot de play-offs veroordeeld door de nederlaag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Noorwegen (2-1), afgelopen dinsdag. De Noorse voetbalsters eindigden als eerste en plaatsten zich rechtstreeks voor de mondiale titelstrijd in de zomer van 2019 in Frankrijk. De Deense vrouwen eindigden in hun poule als tweede achter Zweden.

Ook bij het vorige WK was Oranje veroordeeld tot het spelen van de play-offs. In de finale werd Italië verslagen. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich in 2015 voor het eerst voor een WK en bereikten in Canada de achtste finales.