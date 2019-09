Nederlandse voetbalclubs pakten de meeste winst in deze transferzomer

Matthijs de Ligt werd verkocht aan Juventus. Beeld Getty Images

Voortgetrokken door vooral de topdeals die Ajax sloot, hebben Nederlandse eredivisieclubs het meest verdiend aan de voorbije transferperiode. Volgens berekeningen van transfermarkt.nl werd voor 365 miljoen euro aan spelers verkocht. ‘Slechts’ 112 miljoen euro gaven de achttien eredivisieclubs uit. Daarmee is de winst 253 miljoen euro; het hoogst van alle voetbalcompetities wereldwijd.

Onmiskenbaar is geprofiteerd van het uitstekende seizoen dat zowel het Nederlands elftal als Ajax beleefde. Oranje haalde de finale van de Nations League, Ajax kwam tot de drempel van de Champions League-eindstrijd. PSV verliet met opgeheven hoofd de poulefase van dat toernooi.

Op dergelijke podia geraken spelers in het blikveld van grotere clubs. Luuk de Jong, die voor 15 miljoen euro van PSV naar Sevilla ging, gaf eerder in deze krant aan mede te hebben geprofiteerd van de opgeknapte naam van het Nederlandse voetbal. Twee jaar eerder werd hij bijna verkocht aan Bordeaux voor slechts 6 miljoen euro.

De Jong maakte indruk in de Champions League en was vast selectielid van het Nederlands elftal, net als zijn naamgenoot Frenkie de Jong. Deze leverde Ajax liefst 85 miljoen euro van FC Barcelona op, zijn ploeggenoot Matthijs de Ligt vertrok voor 75 miljoen naar Juventus.

Ajax kocht ook behoorlijk in, maar pluste in totaal bijna 150 miljoen euro. PSV, dat Hirving Lozano aan Napoli verpatste voor 40 miljoen euro, blijft daar met 28 miljoen winst ver achter.

Louis Laros, zaakwaarnemer van onder meer Luuk de Jong namens de VVCS, zag ‘in de slipstream’ ook Nederlandse voetballers met een minder grote naam in trek raken. ‘Wat wij uit de markt horen: de Nederlandse competitie stelt niet veel voor, maar als een Nederlandse club het zo goed doet in de Champions League moet die competitie toch verbeterd zijn. Ajax deed het top, maar PSV maakte met veel Nederlanders in de Champions League ook indruk tegen Inter, Barcelona en Tottenham Hotspur. Het Nederlands elftal won van toplanden met spelers uit de eredivisie. Dat tikt allemaal aan.’

Luuk de Jong in het shirt van zijn nieuwe club Sevilla. Beeld Getty Images

Ook reserves in trek

Laros begeleidde zelfs een reserve van Ajax, Daley Sinkgraven, naar een Duitse Champions Leaguedeelnemer, Bayer Leverkusen. Daarbij geholpen door de aanwezigheid van een Nederlandse trainer aldaar, Peter Bosz. Laros: ‘Nederlandse trainers zijn ook populairder, we konden Jurgen Streppel en Maurice Steijn naar clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten begeleiden en Gertjan Verbeek naar Australië. Ze kunnen daar kiezen uit honderdduizenden trainers, dan wordt toch gekeken naar het land van herkomst. Kunnen ze daar een beetje voetballen? Ja, dat kunnen we weer.’

In de grootste vier competities, Engeland, Duitsland, Italië en Spanje, is het aantal Nederlanders opvallend genoeg iets afgenomen, van 56 naar 53. Dat hangt onder meer samen met de degradatie van Huddersfield Town, met vorig seizoen drie Nederlanders aan boord, uit de Premier League.

Bij nadere bestudering blijkt dat dit seizoen meer Nederlandse profs kans maken op een basisplaats dan vorig seizoen, toen bijvoorbeeld Vincent Janssen, Michel Vorm, Rick Karsdorp, Philippe Sandler, Timo Letschert en Alessio da Cruz vooral de bank of de tribune warm hielden bij hun club of uitgeleend waren. De gestopte Arjen Robben stond nog op de lijst. Het perspectief van bijvoorbeeld Jürgen Locadia en Jasper Cillessen is aanzienlijk verbeterd.

Weinig minuten

Nog steeds zullen onder meer Jairo Riedewald, Marco van Ginkel en Timothy Fosu-Mensah weinig minuten maken. En Sepp van den Berg en Ludovit Reis zijn door Liverpool en Barcelona vooral gehaald voor het schaduwelftal.

Bij de topclubs in die competities zijn nog net zoveel Nederlanders actief: 15. Maar waar er vorig seizoen slechts vier het gros van de wedstrijden speelden, is de verwachting dat nu zeven Nederlanders (Van Dijk, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Luuk de Jong, De Ligt, De Vrij, Cillessen) dat gaan doen.

De opbrengst had nog veel hoger kunnen zijn, maar een aantal gewilde spelers verlengde het contract tegen lucratieve voorwaarden. Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, David Neres, Dusan Tadic, Andre Onana, Donyell Malen, Steven Bergwijn en Steven Berghuis blijven zodoende nog een jaar behouden voor de eredivisie, maar de meesten zullen over een jaar de sprong willen wagen.

Donny van de Beek flirtte lang met Real Madrid, maar blijft ook in Amsterdam. Ajax betaalt inmiddels net zulke vorstelijke salarissen als menig Spaanse subtopper in het streven aan te haken bij Europese elite.

Frenkie De Jong ging voor vele miljoenen naar FC Barcelona. Beeld Getty Images

De handelsgeest tierde welig in Nederland. De KNVB kon maar liefst 670 transfers noteren tijdens deze zomer, 22 meer dan twee jaar geleden toen het transferrecord op 648 werd gezet. 260 keer betrof het een transfer binnen Nederland. Vanuit het buitenland kwamen 233 spelers naar Nederland toe, 177 voetballers gingen een buitenlands avontuur aan.

De voorbije week werd het imago vast verder opgevijzeld. Virgil van Dijk werd verkozen tot beste speler en verdediger van Europa, Frenkie de Jong tot beste middenvelder. Laros: ‘De gouden generatie van Sneijder, Van Persie en Robben is gestopt. Nu staan nieuwe, internationale sterren op. Blijven zij stralen, dan trekken ze het hele veld onder zich nog meer mee.’

253 miljoen euro De winst van de Nederlandse clubs bij de transfers van deze zomer is 253 miljoen euro. Kampioen Ajax pluste het best met een bedrag van 150 miljoen euro.