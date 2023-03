Nederlandse videoscheidsrechter speelt hoofdrol bij 2-0 winst Chelsea op Dortmund

Kepa Arrizabalaga (midden), keeper van Chelsea, na de overwinning op Borussia Dortmund. Beeld ANP / EPA

Acht minuten na de pauze, bij een 1-0 voorsprong voor de Londenaren, kreeg scheidsrechter Danny Makkelie van Van Boekel het advies om naar de videocamera langs de zijlijn te gaan. Kort daarvoor had uitblinker Ben Chilwell de bal tegen de hand van Marius Wolf geschoten. Het was Makkelie niet ontgaan, maar hij had geoordeeld dat de afstand tussen beide spelers te klein was om voor hands naar de elf meter te wijzen. Van Boekel zag het anders en na het zien van de beelden kon Makkelie niet anders dan alsnog een strafschop te geven.

Kaj Havertz besloot het buitenkansje te pakken, maar raakte de paal. De opluchting van de gasten duurde niet lang. Van Boekel had gezien dat spelers van beide teams te vroeg waren ingelopen, reden om Makkelie te adviseren de penalty over te laten nemen. Dit keer scoorde Havertz wel tegen zijn landgenoten. Met de 2-0 was de return nagenoeg gespeeld, zeker nu uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Onterecht was de comfortabele voorsprong zeker niet. Net als in de heenwedstrijd had Chelsea de betere kansen weten te creëren.

In het begin van de wedstrijd had Chelsea, spelend zonder Hakim Ziyech, na een klein half uur al bijna de score geopend, maar een schot van Havertz raakte de binnenkant van de paal, waarna de bal tartend voor de doellijn rolde. Niet veel later vond de Duitse spits wel het net, ware het niet dat Raheem Sterling eerder in de aanval nipt buitenspel had gestaan. Twee minuten voor rust wist de Engelse vleugelspits wel te scoren. Bij zijn eerste doelpoging miste bij de bal volledig, maar de bal bleef wel in zijn bezit waardoor hij een herkansing kreeg. Een ontlading maakte zich meester van het knusse stadion.

Dat gold vooral voor manager Graham Potter, wiens baan van deze wedstrijd afhing. Nadat hij in de wintermaanden door de Amerikaanse eigenaar Todd Boehley was getrakteerd op omgerekend 360 miljoen euro een nieuwe spelers, heeft Potter moeite om een hechte ploeg te smeden. Dat weerspiegelde zich in een reeks povere resultaten. In de Premier League staan de Londenaren in de middenmoot en de Engelse bekeravonturen zijn al lang voorbij. Daarom waren de twee ontmoetingen met de Borussen, de eerste ooit tussen beide topclubs, zo belangrijk.

In het Westfalenstadion had Chelsea verzuimd om te scoren, waarna het moest gebeuren op Stamford Bridge. De Duitsers namen het initiatief en kwamen na een kwartier bijna op voorsprong door een vrije trap van Marco Reus die door doelman Kepa op het nippertje uit het doel werd gehouden. Daarna was het Chelsea dat de wedstrijd naar zich toetrok. Vooral het verschil in klasse tussen de rappe Chelsea-aanvallers Havertz, Sterling en Joao Felix en de geelzwarte verdediging bleek te groot te zijn. Eindelijk leek Potter de juiste elf uit een overvloed aan keuze te hebben gevonden.

Na de 2-0 probeerde Dortmund, waar Donyell Malen inviel, terug te komen en enkele keren was de aansluitingstreffer dichtbij. Aan de andere kant kreeg Chelsea, spelend met maar drie Engelsen in de basis, nog grotere mogelijkheden om de wedstrijd definitief te beslissen. Het was een wedstrijd die eens te meer het verschil in financiële middelen blootlegde tussen de Premier League en de Bundesliga, tussen de nummer tien en twee in beide competities.

Dat zal de Boehly een zorg zijn. Warm gehouden door een blauwe sjaal zat de Amerikaans te genieten op de eretribune. Eindelijk zag hij iets van zijn investeringen terug.