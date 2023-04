Nederlandse turnsters behalen brons op EK; rentree Wevers op internationaal podium

Vlnr Sanne Wevers, Naomi Visser, Vera van Pol, Sanna Veerman en Eythora Thorsdottir winnen brons met de landenploeg. Beeld ANP

Werd vorig jaar de vierde plaats op het EK turnen door de Nederlandse vrouwen gevierd als een podiumplaats, ditmaal leverde de landenwedstrijd ook daadwerkelijk een medaille op. Onder aanvoering van Naomi Visser veroverde de turnploeg brons.

Samen met Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol en Sanna Veerman turnden de Nederlanders in Antalya in totaal 158,896 punten bijeen. Alleen Groot-Brittannië (164,428) en Italië (161,629) deden het beter. De laatste keer dat Nederland een landenmedaille haalde was in 2018, ook toen brons.

Behalve punten sprokkelen voor het landenklassement stond woensdagmiddag ook de kwalificatie voor de toestelfinales en de meerkamp op het spel. Nederland scoorde vijf finaleplaatsen, waarvan er drie voor rekening van Visser kwamen. Ze eindigde als tweede op de brug met ongelijke leggers met 14,466 punten, als derde op vloer (13,666) en gaat als vierde door naar de meerkamp dankzij haar score van 54,031 punten.

In de finale van de meerkamp op vrijdag krijgt Visser gezelschap van Eythora Thorsdottir, die 51,999 punten scoorde en als achtste in de kwalificatieronde eindigde.

Terugkeer van Wevers

Woensdag was ook de dag van de terugkeer van Wevers in de internationale turnarena. Na bijna twee jaar afwezigheid, en iets meer dan een jaar voor de Zomerspelen van Parijs, maakte de oud-olympisch balkkampioen haar opwachting op het EK. Met een puntentotaal van 13,433 eindigde ze als derde in de kwalificatieronde en mag zondag de finale betwisten.

Helemaal foutloos verliep haar oefening niet. Juist op haar specialiteit, de naar haar vernoemde Wevers-pirouette, haperde het even. Haar knie gebogen, daar waar dat niet de bedoeling is. Het was de enige dissonant in een verder keurige balkoefening. Zo bewees Wevers dat ook een vrouw die de 30 gepasseerd is, nog mee kan met de top van Europa. Dat past in haar analyse van eerder dit jaar dat het turnen steeds meer een ‘vrouwensport’ geworden is en minder een specialiteit voor tieners zoals voorheen.

Niet alleen Wevers liet zien nog strijdbaar te zijn. De Nederlandse turnsters richten zich sowieso steeds verder op na wat de ‘turncrisis’ is gaan heten. De kaalslag die sommigen verwachtten na de talloze meldingen van grensoverschrijdend gedrag, rammelende tuchtzaken en de toekenning van smartegelden is uitgebleven. De eerste aanzet werd vorig jaar op het EK in München al gegeven met de vierde plaats, en de lijn wordt nu duidelijk doorgezet.

Met brons voldeed de Nederlandse ploeg ruimschoots aan de eisen voor een plek op de WK dat komende herfst in Antwerpen plaatsvindt. Daar kunnen de toegangsbewijzen voor de Spelen van Parijs worden veiliggesteld.