Nederlandse trainer is geen gewild exportproduct meer

De tijdspanne van het dienstverband van Nederlandse trainers in het buitenland is tegenwoordig een kwestie van dagen tellen. Frank de Boer 77 dagen. Peter Bosz 163 dagen. Nederlandse trainers over de grens; het is de woestenij.



Behalve dan degene die in de woestijn werkt. Routinier Henk ten Cate weet woensdag de schijnwerpers op zich gericht. Als trainer van Al Jazira uit Abu Dhabi ontvangt hij het grote Real Madrid in de halve finales van het WK voor clubteams in de Verenigde Arabische Emiraten.