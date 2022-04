Nederlandse tennissters verliezen van Spanje en kunnen finaletoernooi Billie Jean King Cup vergeten

Arantxa Rus is Kiki Bertens opgevolgd als kopvrouw van de Nederlandse ploeg. Ze verloor zaterdag van Sara Sorribes Tormo. Beeld ANP

Door het verlies van kopvrouw Arantxa Rus tegen haar collega kopvrouw Sara Sorribes Tormo (0-6, 4-6) kwam Nederland zaterdagmiddag al op een onoverbrugbare 3-0 achterstand te staan. Vrijdag hadden Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove hun enkelpartijen ook al verloren. Spanje trad in Den Bosch aan zonder de wereldtoppers Paula Badosa en Garbine Muguruza.

Rus, als kopvrouw de opvolger van de gestopte Kiki Bertens, had tegen Tormo geen antwoord op het gevarieerde spel van haar tegenstander. Vooral in de eerste set liep Rus, de nummer 74 van de wereld, achter de feiten aan. Binnen een halfuur verloor ze de eerste set zonder een game te pakken tegen Tormo, de mondiale nummer 49.

Rus herpakte zich in de tweede set en kreeg het opgeleefde publiek achter zich. Haar service begon te lopen, ze deelde rake klappen uit met haar harde forehand, maar bleef ook veel onnodige fouten maken. Rus sloeg er in totaal 29, tegenover vier voor Tormo, haar Spaanse opponente. Bij een 4-5 achterstand in de tweede set lukte het haar niet haar eigen service te houden.

Teleurstellend debuut

Zo beleefde Tamaëla een teleurstellend debuut als captain. De voormalig tennisster was tot vorig jaar de coach van Bertens en volgde onlangs Paul Haarhuis op bij het Nederlands team. Vanaf de kant moest ze toezien dat Spanje zonder top tien-speelsters Badosa en Muguruza nog altijd een beter team op de been kon brengen dan Nederland, waar Arianne Hartono in de dubbel, die er na een 3-0 achterstand al niet meer toe deed, haar debuut maakte.

Samen met Demi Schuurs lukte het haar niet om de Nederlandse eer te redden. In het dubbelspel verloren zij van Aliona Bolsova en Rebeka Masarova (4-6, 7-6, 10-7). Hartono en Schuurs kregen één wedstrijdpunt, maar wisten die niet te benutten.

Nederland kan zich door de nederlaag gaan opmaken voor de play-offs, op 11 en 12 november, eind dit jaar. Via de kwalificatieronde kan het team van Tamaëla zich proberen te plaatsen voor het finaletoernooi volgend jaar.