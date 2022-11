Nederlandse tennissers stranden in kwartfinale Davis Cup

Botic van de Zandschulp (rechts) felicitieert Alex de Minaur na afloop van de kwartfinale. Beeld ANP / EPA

Zo kwam in de imposante José Maria Martin Carpena Arena in Malaga een einde aan de zegetocht van Nederland in het prestigieuze landentoernooi. Australië plaatste zich met de overwinning voor de halve finales, aanstaande vrijdag. Zondag wordt duidelijk welk land zich het beste tennisland mag noemen. Nederland maakt daar geen kans meer op.

Van de Zandschulp (ATP-35) had zijn partij tegen Alex de Minaur moeten winnen om Nederland in de race te houden voor een plek bij de beste vier landen. Dat lukte Nederland één keer eerder, in 2001. In een even meeslepend als hoogstaand gevecht tegen de nummer 24 van de wereld moest hij zich in drie sets gewonnen geven: 5-7, 6-3, 6-4.

De verliespartij betekende dat Nederland op een onoverbrugbare 2-0 achterstand kwam te staan. Eerder op de dag had Griekspoor zijn partij tegen Jordan Thompson ook al in drie sets verloren: 6-4, 5-7, 3-6. Griekspoor sprak na afloop van de ‘pijnlijkste nederlaag uit zijn loopbaan’. Hij liet in de tweede set onder meer zes breakpoint onbenut.

In Malaga kon Nederland de goede prestaties van Glasgow niet doorzetten, ondanks een sterk optreden van Van de Zandschulp. Eind september verraste de ploeg van Haarhuis vriend en vijand door in de poule met de sterke tennislanden Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan als eerste te eindigen. Daarmee bemachtigde het een ticket voor de finaleweek in Malaga.

Australië zonder Kyrgios

In de goedgevulde indoorhal in de Spaanse kustplaats bewees Nederland goed mee te kunnen met Australië, dat het zonder Nick Kyrgios moest doen. De beste tennisse van Australië, deze zomer finalist op Wimbledon, verkoos rust boven de landenwedstrijd. Griekspoor was grote delen van zijn partij beter dan Thompson en ook Van de Zandschulp haalde bij vlagen een hoog niveau tegen De Minaur. Maar op de belangrijke punten gaven ze niet thuis.

Daar konden ook de vierhonderd in oranje gehulde Nederlandse supporters geen verandering in brengen. Voortdurend kwamen zij boven de ongeveer zevenduizend andere toeschouwers uit. Het lukte Nederland niet om de beste prestatie uit 2001 te evenaren. Australië neemt het vrijdag in de halve finale op tegen Spanje of Kroatië.