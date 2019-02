Nederlandse tennissers plaatsen zich voor finaleweek Davis Cup

Robin Haase in actie tegen de Tsjechische Jiri Lehecka. Beeld EPA

Na een 1-1 stand op vrijdag, won Nederland zaterdag eerst het dubbelspel en daarna de enkelpartij. Bij de Tsjechen, in 2013 nog winnaar van de Davis Cup, ontbrak Tomas Berdych, de voormalige toptienspeler die vorige maand Haase nog gemakkelijk van de baan had gespeeld op de Australian Open. De 33-jarige Berdych bedankte voor het Davis Cupteam.

De best geklasseerde speler van Tsjechië was Jiri Vesely, de nummer 97 van de wereld. Hij was in het tweede enkelspel aanvankelijk de tegenstander van Haase, de nummer 54 van de wereld. Maar Vesely moest kort voor de wedstrijd afhaken met een voetblessure. Veel moeite had Haase daarna niet met zijn 17-jarige vervanger Jiri Lehecka, een speler die bij de Australian Open nog uitkwam in het jongenstoernooi: 6-4, 2-6, 6-3.

Klassiek Davis Cup-gevoel

De Nederlandse staf en spelers vielen elkaar in de armen na het laatste punt van Haase. De meegereisde supporters, in oranje en gewapend met stadiontoeters, deelden mee in de feestvreugde. ‘Het klassieke Davis Cup-gevoel is er gelukkig nog steeds in de kwalificatierondes’, zei bondscoach Paul Haarhuis over de sfeer in het Tsjechische Ostrava. Tot vorig jaar werd de Davis Cup gespeeld in vier lange weekeinden, met uit- en thuisduels verdeeld over het hele jaar. Haarhuis was bang dat de meeslepende gevechten zouden verdwijnen, nu de rest van het toernooi in één week wordt gespeeld.

De bondscoach begrijpt dat er iets moest veranderen aan de Davis Cup-opzet. ‘De oude Davis Cup kostte je als speler snel zo’n vier, vijf weken per jaar. Sowieso de vier wedstrijdweekenden. Dan misschien nog een trainingsweek. Dat viel zeker voor de wereldtoppers bijna niet te combineren met de rest van hun programma. Het wordt voor de beste spelers ter wereld makkelijker om mee te doen in de nieuwe opzet.’

Kortere partijen

In die nieuwe opzet strijden in november achttien landen in Madrid gedurende een week om de hoofdprijs. De ploegen worden verdeeld over zes poules van drie. Daarvan gaan de beste zes ploegen en de twee beste nummers twee door naar de knock-outronde met acht ploegen. Na een week is de officieuze wereldkampioen bekend. Er worden in Madrid geen vijfsetters meer gespeeld. Een duel tussen twee landen bestaat uit drie partijen van maximaal drie sets; twee enkelpartijen en een dubbel die op één dag worden afgewerkt. De kortere partijen moeten het voor toeschouwers aantrekkelijker maken.

De 37-jarige dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft zin in het toernooi, waar elke speler 130 duizend euro verdient: ‘Je wilt er bij zijn als dit toernooi voor de eerste keer wordt gehouden. Dat wordt een unieke ervaring.’