Nederlandse sport werkt aan routeboek uit lockdown

Ouders langs het veld bij voetbalvereniging Sparta Rotterdam. Beeld ANP

Beide bestuurders spraken donderdag van een routeboek, waarin de sport tussen 19 november en half januari met stappen weer wordt opengesteld. Drukte op de sportparken door ouders, supporters en clubhuisklanten zal echter nog lang uitblijven.

Voorzitter Van Zanen sprak van ‘een toezegging’ door het ministerie van Sport (VWS). Directeur Dielessen hield het iets minder stellig. Er was gesproken met het ministerie. ‘De wens van ons is bij VWS neergelegd.’ Het reeds uitgeschreven scenario heet ‘Plan Heropening Sport’. Dan iets stelliger uit de mond van Dielessen: ‘Het duurt niet zo heel lang voor de sport weer heropent.’

De sport kreeg op dinsdag 13 oktober te horen dat de competities werden stilgelegd, uitgezonderd het profvoetbal en daarmee gelijk geschakeld de eredivisie van het vrouwenvoetbal. Trainingen werden begin november na het werken met maximaal kwartetten naar tweetallen afgeschaald, altijd op 1,5 meter afstand.

Vooral het platleggen van de competities doet de sport momenteel pijn. De volksgezondheid gaat evenwel boven alles, betoogde de loyale top van de nationale sportkoepel donderdag nog eens. Zo was in maart ook de ‘intelligente lockdown’ geïncasseerd. Toen werden voetbal en ook de olympische topsport, met zijn duizend statushouders, ‘on hold’ gezet .

De herfstpauze van nu komt hard aan. ‘Funest’ noemde voorzitter Van Zanen het. Het eerste doel van NOCNSF en zijn 79 bonden is ‘om de verenigingssport aan de praat’ te krijgen. Dat gaat om 25duizend sportclubs in Nederland waar de grootste activiteit uit trainingen voor jeugd tot 18 jaar bestaat.

Er zou meer en ruimer activiteit toegelaten moeten worden op de sportterreinen en hallen. Geen maxima meer, omdat onderzoek heeft bewezen dat besmetting in actieve sport, ergo op het speelveld, niet voorkomt. Waar wel besmetting van coronavirus uit ontstaat, is verplaatsing, is bij elkaar napraten. Dat wordt voorkomen door voor de bulk van de sport voorlopig geen competitie te plannen. Sport is nog voor eventjes onderlinge toernooien, oefenpotjes tegen je leeftijdgenoten. ‘Daarmee dragen wij bij aan de reductie van het R-getal’, aldus Dielessen over de effecten van niet-reizen op de reproductie van het covid19-virus.

Half december moeten dan de topcompetities worden herstart. Het gaat om de beide hoofdklassen hockey, omdat de Nederlandse internationals in de aanloop van de Olympische Spelen wedstrijdritme moeten opbouwen. Maar ook basketbal staat voor half december in het boek. Daar zijn clubs met geld, die aan de kostbare voorschriften van het protocol - testen, testen en testen - kunnen voldoen.

Half januari zouden dan andere sporten, met minder armslag, zoals handbal de hoogste divisies weer in actie willen zien. Het Nederlands Handbal Verbond heeft daar al op gezinspeeld. Wanneer de honderdduizenden teams van de Nederlandse sport weer allen in actie mogen komen, is nog ongewis en hangt af van de besmettingsgraad.

Vooralsnog blijven, aldus de opvatting van NOCNSF, de clubhuizen, kleedkamers en de tribunes gesloten. Dat zorgt voor een enorme financiële dreun voor de veelgeprezen Nederlandse verenigingsstructuur. Er is overigens nog geen club omgevallen.

Tot nu toe is er driemaal een forse tegemoetkoming van de rijksoverheid gekomen: 120 miljoen in maart, later nog eens 25 miljoen en in de derde tranche 60 miljoen. Maandag spreekt sportminister Tamara van Ark de Nederlandse sport toe, bij de algemene vergadering van NOCNSF. Ook daar zal haar om ondersteuning van de sport worden gevraagd.