Nederlandse skiester Adriana Jelinkova plaatst zich voor Spelen en belandt op brancard

Adriana Jelinkova zaterdag op de reuzenslalom in Slovenië. Ze werd elfde, geskied over twee runs. Beeld Reuters

Een dag nadat zij zich op haar scherp geslepen ski’s voor de Winterspelen had geplaatst, lag Adriana Jelinkova – Tsjechische naam, Nederlands van origine – in de hekken. Ze maakte zondagochtend op de reuzenslalom in Slovenië, bij 13 graden onder nul, een fout bij poort 3 en bezeerde haar kniegewricht. Er moest een brancard op een slede aan te pas komen om Jelinkova af te voeren.

Zo eindigde het glorieuze weekeinde voor de Nederlandse sportvrouw die als eerste Nederlandse skiester sinds 1952 mag meedoen aan de Winterspelen, volgend jaar in Beijing. Op Radio 1 werd haar gevraagd of ze de naam Margriet Prajoux-Bouma kende, haar verre voorganger? Jelinkova bleef, niet geheel onbegrijpelijk, het antwoord schuldig.

Prajoux, in Duitsland geboren, gehuwd met een Fransman en woonachtig te Parijs, nam 69 jaar geleden deel aan de Winterspelen van Oslo. Ze werd veertigste en laatste op de reuzenslalom, 1 minuut 25 achter de winnares, de Amerikaanse Andrea Mead Lawrence.

Daarna volgden zeventien winteredities van de Olympische Spelen zonder een Nederlandse skiër of skiester op de deelnemerslijst. Afdaler Marvin van Heek leek het in 2014 te halen, maar zijn achtste plaats in Val Gardena werd afgekeurd als volwaardige selectiewedstrijd. Uit zeker verlangen werd veel gekeken naar Marcel Hirscher, de Oostenrijkse zoon van een Nederlandse moeder, de beste skiër aller tijden.

Van Oegstgeest naar Oostenrijk

Jelinkova was in haar jeugd, bij de keuze tussen tennis en skiën, al overtuigd van haar ambities. Op haar elfde verhuisde zij met haar moeder, als privésponsor, van Oegstgeest naar Oostenrijk. Ze skiede voor een club uit Badgastein. Later woonde ze in Saalfelden, niet ver van Piesendorf, waar jarenlang het Nederlands ski-internaat van de Nederlandse skivereniging was gevestigd.

Na haar succes op de Jeugd Olympische Spelen van 2012, waar ze brons veroverde in de alpinecombinatie, ging Jelinkova door bij de senioren. Ze deed mee aan de WK’s van 2013 (Schladming), 2017 (St. Moritz) en 2019 (Are). De negentiende plaats, op de slalom in 2019 in de Zweedse bergen, was haar beste verrichting.

Dit seizoen is ze opgeschoven in de wereldranglijst. Ze stond zondag, tot de val, twintigste in het wereldbekerklassement van de reuzenslalom. Ze mocht bij de beste dertig starten; een privilege. Jelinkova werkt niet meer met de Nederlander René Rijsdijk, maar heeft nu een Sloveense trainer: Pavel Chebulj. Met moeder en trainer vormt zij een driemansteam. Ter vergelijking: de Slowaakse wereldkampioene Petra Vlhova heeft een privéteam met liefst veertien begeleiders.

Basissalaris

De voorbije zomer, na de eerste golf van corona, had Jelinkova overwogen te stoppen, bekende ze in december tegen Trouw. Het budget voor deze winter was eigenlijk alweer op. Met het plaatsen voor de Spelen maakt ze nu voor een jaar deel uit van de nationale ploeg voor Beijing 2022, en is daarmee verzekerd van een basissalaris, het topsportersstipendium. Maar de hoge kosten van materiaal en vervoer blijven Team Jelinkova teisteren.

Zaterdag dacht ze niet aan zorgen, maar was ze in de focus van het berggevoel, de ultieme concentratie op de eigen skipunten. Kranjska Gora lag haar goed, vertelde ze in een radio-interview. Een ijzige, lastige piste, waar zij met haar techniek goed uit de voeten kan. Jelinkova is een lichtgewicht, met 58 kilo (bij 1.65 meter).

Ze werd elfde op de reuzenslalom, geskied over twee runs. Het was haar tweede topklassering: vorige maand finishte ze bij een parallelslalom in Lech als tiende. Twee klasseringen onder de beste zestien bij een wereldbeker vormen, naar de Nederlandse toelatingsnormen van NOCNSF, het ticket voor de Winterspelen van 2022, in Beijing.

‘Het was erg ijzig en hard, maar dat vind ik wel lekker. Ik hield altijd al wel van technische pistes, die niet al te vlak zijn. Ik ben meer van de wat steilere pistes, die wat variëren. Als het moeilijker wordt, word ik beter’, sprak ze op NPO Radio 1.

In de vangnetten

Zondag was de piste op een extra matineus tijdstip nog harder. Skipistes voor topwedstrijden bestaan meestal uit grote stukken verijsde sneeuw, waar de ware stuntpiloten overheen vliegen. Adriana Jelinkova kwam kort na de start te veel achterover, zeilde onderuit, de rechterski ging uit, maar de linker wilde niet loslaten. Ze schoof in de vangnetten.

Zondagavond laat bleek dat Jelinkova de voorste kruisband van de knie heeft gescheurd. Zij zal de komende week worden geopereerd. Het herstel gaat volgens technisch directeur Wopke de Vegt zes tot negen maanden vergen. ‘Haar seizoen is voorbij’.