Nederlandse schaker Anish Giri mag aan eindwinst Tata-Steel-toernooi gaan denken na tweede winst op rij

Bescheiden

De ommekeer kwam toen Giri met nauwkeurig spel de stelling in evenwicht had gebracht. Alsof hij teleurgesteld was dat hij niets had weten te bereiken, begon Matlakov plotseling te schutteren. Door een paar fouten verzeilde hij eerst in een licht inferieure stand en even later in een volstrekt hopeloze.



Het commentaar van Giri was bescheiden. Hij was opgelucht dat hij lastige problemen naar behoren had opgelost en hij prees zich gelukkig dat Matlakov in het vervolg de draad was kwijtgeraakt. Tevreden was hij over de reeks nauwkeurige zetten waarmee hij de misstappen van zijn tegenstander had afgestraft.



Omdat Giri alle kanonnen al heeft ontmoet, wacht hem een slotprogramma dat mogelijkheden biedt. Zelf wil hij niet over zijn kansen op de eindzege speculeren: 'In dit toernooi zonder zwakke spelers kan elke partij gevaarlijk zijn.'