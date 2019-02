Nederlandse schaatsers naast het podium bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar

(vlnr) Alexander Rumyantsev uit Rusland, Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen en Ted-Jan Bloemen uit Canada op het podium na de 5000 meter voor mannen. Beeld BSR Agency

Sverre Lunde Pedersen won in Hamar de 5.000 meter. De 26-jarige Noor reed in het lege Vikingskipet een winnende tijd van 6.16,16. De Rus Alexander Roemjantsev eindigde als tweede in 6.19,24. Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada rijdt, pakte brons met 6.20,44. Bloemen was dit wereldbekerseizoen nog niet eerder op het podium geëindigd. Na zijn olympische triomf op de 10.000 meter bij Pyeongchang 2018 nam de Nederlandse Canadees uitgebreid vakantie. Hij begon daardoor later en met een trainingsachterstand aan het huidige seizoen.

Beste Nederlander was Marcel Bosker op de vierde plaats (6.20,65). Douwe de Vries eindigde als zevende (6.22,08). Sven Kramer, drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 meter, ontbrak in Hamar. Ook ploeggenoot Patrick Roest en Jorrit Bergsma gaven de voorkeur aan een andere route op weg naar de WK afstanden in Inzell, die donderdag beginnen.

Bij de vrouwen won Martina Sablikova de 3.000 meter. De 31-jarige schaatsster uit Tsjechië zegevierde in 4.02,17. De Russin Natalia Voronina eindigde als tweede (4.03,76) en de Wit-Russische Marina Zoejeva pakte brons met 4.03,80.

Esmee Visser, olympisch kampioene op de 5.000 meter, reed de vierde tijd: 4.04,39. Melissa Wijfje (vijfde in 4.06,04) en Reina Anema (negende in 4.08,61) haalden het podium evenmin. Joy Beune schreef met een tijd van 4.07,38 de race in de B-divisie op haar naam.

Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene op de 3.000 meter, ontbrak in Hamar, evenals onder anderen Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Voor Sablikova was het haar 32ste wereldbekerzege op de 3.000 meter en haar eerste in bijna twee jaar. Ze nam in het klassement na vijf toernooien de leidende positie over van de Canadese Isabelle Weidemann.