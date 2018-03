Nederlandse schaatsbond wil WK afstanden afschaffen; topschaatsers zeggen voortdurend af

De WK afstanden, met al die afzonderlijke nummers, is zo belangrijk voor de meeste landen Auke Broex

Broex: 'Eigenlijk wil de ISU, zo bleek op het congres van 2016 in Dubrovnik, een WK-week houden, waarin alle titels verdeeld worden. Of dat er in het ene jaar de WK afstanden worden gehouden en het andere jaar om de wereldtitels sprint en allround wordt gereden. Maar de WK afstanden, met al die afzonderlijke nummers, is zo belangrijk voor de meeste landen. Daar hangen de budgetten van af en valt niet aan te tornen.'



Broex krijgt bijval van Arie Koops, zijn technisch directeur. 'Er wordt nog steeds gedacht aan het winterfestival zoals Ard Schenk dat ooit bedacht heeft, voor het even jaar tussen twee Winterspelen in. Daarin moeten shorttrack en kunstrijden ook hun plaats krijgen. Olympische steden zijn in dat verband de mooiste plaatsen om met alle schaatsers terug te keren.'