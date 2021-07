Nederlandse roeiploeg is ondanks isolatie klaar voor strijd om olympische medailles

Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers: de kansrijke Nederlandse dubbelvier. Beeld AP

‘Vroeger gold dat je zo goed was als je volgende wedstrijd. Nu ben je zo goed als je volgende testresultaat’, zegt Hessel Evertse, technisch directeur van de roeibond. Zijn roeiers en staf worden sinds de besmetting van vrouwenbondscoach Josy Verdonkschot als paria’s behandeld op de Sea Forest Waterway, de olympische roeibaan. De positieve coronatest van Verdonkschot was al de derde na skiffeur Finn Florijn en een staflid, dat anoniem wenst te blijven.

Op verzoek van de organisatie is de Nederlandse ploeg daarna in vergaande isolatie geplaatst. Evertse ging daar vanzelfsprekend mee akkoord. ‘We doen er alles aan om onrust bij andere sporters weg te nemen.’ Hij begrijpt de extra aandacht voor Nederland wel. ’We zijn het enige roeiland met besmettingen en dan zijn het er ook meteen al drie.’

De Nederlanders mogen geen gebruik meer maken van de drie warming-upruimtes en de lunchzaal bij de roeibaan. Ook de tribunes zijn verboden terrein, net als de bussen die tussen het olympische dorp en de baan pendelen. Alles om contact met andere landen, die als de dood zijn aangestoken te worden, te vermijden.

Zelf eten meenemen

‘We moeten voor onszelf zorgen’, zegt Evertse. Dat betekent zelf eten mee en zelf het transport regelen. ‘We hebben elf boten en zeventien begeleiders. Vanmorgen hadden we 22 taxi’s om iedereen daar te krijgen en ook weer 22 taxi’s voor de terugweg.’

Het is een heel geregel om, met hulp van een tolk, zoveel negatief bevonden en geregistreerde taxichauffeurs te vinden, zeker omdat het ruim van tevoren moet gebeuren. Even naar de baan gaan om te kijken hoe de omstandigheden zijn, dat kan niet meer. ‘Alles moet strak geregeld worden.’

Binnen de Nederlandse ploeg zijn ook extra maatregelen genomen. ‘We werken met mini-bubbels.’ Zo delen de roeiers uit de Holland Acht een appartement, maar hebben zij geen contact met andere boten. En dat geldt voor alle ploegen. Om ruimte te maken zijn tien stafleden naar een hotel buiten het olympisch dorp verkast. ‘We proberen het voor de sporters zo goed mogelijk te faciliteren.’

Het gebrek aan warming-upruimte is een probleem, zeker met het oog op de belangrijke roeifinales van komende week. De enige plek die de Nederlanders nu nog ter beschikking hebben is hun teamtent. ‘Maar daar kunnen we niet zoveel. Het is een Romeinse tent van twee bij twee meter. Daar kun je maximaal vier fietsen of twee ergometers in kwijt. Maar ja, als je met zijn achten bent, wordt dat lastig. We zijn er nog niet uit hoe we dat gaan doen.’

Tropische storm

Ook het programma staat op losse schroeven, al heeft dat weinig met corona te maken. Een tropische storm noopte de organisatie tot het omgooien van het schema. Bij te hoge golven kan namelijk niet geroeid worden. Maandag en dinsdag werden leeggeveegd en dat de wedstrijden van woensdag wel doorgaan is nog niet zeker.

Voor Nederland is er veel te halen op de roeibaan. De mannen dubbelvier zijn favoriet voor goud, maar ook de mannen dubbeltwee en vrouwen dubbeltwee, dubbelvier en vier-zonder behoren tot de medaillekandidaten. Met de voortdurende dreiging van nog een coronageval zou Evertse die finales liever eerder dan later roeien. ‘Wat mij betreft hadden we dat hele finaleblok al vandaag gedaan.’

Dat het weer de boel verstoort, daar zijn de roeiers wel aan gewend. In het programma is altijd een reservedag opgenomen en sinds de Spelen van Athene in 2006 is die dag altijd ingezet. Deze editie is zaterdag de uitloopdag. ‘En dan moet alles ook gedaan zijn, want zondag is het water voor de kanoërs.’

De covidproblematiek doet een groter beroep op de flexibilieit van sporters en staf dan normaal. Evertse: ‘Deze Spelen zijn als een examen met elf vragen voor tien punten. Als je denkt klaar te zijn, krijg je nog een extra vraag om te checken of je echt weet hoe het zit.’ Ondertussen houdt Evertse de moed erin. ‘Ook als we onze boten in het gras moeten leggen en we zelf in de opslagcontainer moeten slapen, dan nog zouden we er niet minder om presteren.’