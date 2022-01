Nederlandse ploeg voor Winterspelen mikt op zeker twintig medailles

NOC: alleen sporters in KLM-vlucht naar Beijing

Aan boord van de KL861 van Amsterdam naar Tokio, op 17 juli 2020, ging covid rond in de cabine. Precies het toestel waarmee de meeste Nederlandse sporters naar de Zomerspelen vlogen. Eenmaal geland ging het virus als een veenbrand door het Nederlandse kamp. Vier sporters moesten in isolatie in een coronahotel en konden niet om de olympische titel strijden.

Het staat niet honderd procent vast dat de besmettingen daadwerkelijk in dat vliegtuig plaatsvonden, maar het heeft NOCNSF wel wakker geschud. Op weg naar de Winterspelen in Beijing wil de sportkoepel een vergelijkbaar scenario voorkomen.

De controle over wie er samen met de Nederlandse sporters naar Beijing vliegen is veel groter dan voor Tokio, zei Maurits Hendriks. In de zomer zaten er ook andere passagiers in het toestel. Op de twee vluchten die nu worden genomen niet. ‘Nu zitten er alleen olympische deelnemers in. En in overleg met KLM hebben we ook kunnen kiezen welke andere landen met ons van de vlucht gebruik maken.’

De coronazorgen, en met name de vrees voor omikron, zijn er volgens Hendriks niet minder om. ‘De situatie is penibel.’ Daarom zijn er extra testmomenten voorzien voor vertrek. Hij heeft voor de sporters een opdracht, die hij zelf ook zal naleven. ‘We moeten de komende weken als monnik leven en streng in de leer blijven om zonder besmettingen naar de Spelen te gaan.’