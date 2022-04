Nederlandse noviteit kan verloop wielerklassieker Parijs-Roubaix bepalen

Mathieu van der Poel baant zich een weg over de blubberige kasseien tijdens Parijs-Roubaix van vorig jaar. Met de nieuwe vinding kan hij vanaf de fiets de bandenspanning regelen. Beeld Belga

De Sloveen Matej Mohoric boekte in Italië de grootste overwinning in zijn carrière dankzij een zadel dat met een knop op het stuur omlaag en omhoog kwam. In Parijs-Roubaix zal een heel andere vinding te zien zijn, maar wel eentje die, net als in Milaan-Sanremo, de klassieker op het lijf geschreven is.

De internationale wielerbond UCI heeft vlak voor de loodzware Franse kasseienkoers een Nederlandse vinding goedgekeurd die het mogelijk maakt onderweg de bandenspanning te verhogen of te verlagen. En laat de hoeveelheid lucht in racebanden nu net hét onderwerp zijn dat de mecaniciens van wielerploegen de meeste hoofdpijn bezorgt wanneer ze de koersfietsen klaarmaken voor Parijs-Roubaix.

Beproeving zonder weerga

Het wielermonument, voor het eerst gereden in 1896, draait om de juiste materiaalkeuze. Fietsen over de dertig kasseiensectoren van in totaal 55 kilometer is een beproeving zonder weerga voor fiets en renner, want geen kassei is en ligt hetzelfde. Bijna elk jaar komen fabrikanten van fietsen of fietsonderdelen met verende vondsten om het onvermijdelijke en pijnlijke gestuiter over de oude boerenwegen enigszins vloeiend te maken.

Maar Parijs-Roubaix bevat ook nog 202,5 kilometer asfaltwegen van soms uitstekende kwaliteit. Veel aanpassingen die ploegen doen aan hun fietsen om goed over de kasseien te komen, kunnen de renners als hinderlijk ervaren als ze over mooi asfalt fietsen. Bekendste voorbeeld is de geveerde ‘damesfiets’, wegens een steil omhoog lopende bovenbuis, van Johan Museeuw. In 1994 ging hij uitstekend over de kasseien, maar op het asfalt kostte het Museeuw enorm veel energie om snelheid te maken. Hij werd dertiende, maar zou daarna nog drie keer winnen op een normale fiets.

Een wiel met verschillende spanningen voor meerdere ondergronden kan uitkomst bieden tijdens Parijs-Roubaix.

Op biljartvlak asfalt is het fijn fietsen met keiharde banden, maar op kasseien is de fiets nauwelijks onder controle te houden. Zo leek vorig jaar Gianni Moscon goed op weg Parijs-Roubaix te gaan winnen, totdat hij na 215 kilometer lek reed en een nieuwe fiets kreeg. ‘De bandenspanning daarvan was anders’, zei Moscon. Er was geen rekening mee gehouden dat de druk afneemt gedurende de race. De renner van Ineos kreeg banden onder zich die even hard waren als van zijn oude fiets bij de start. Zo stabiel en ongenaakbaar als hij voor de fietswissel over de kasseien reed, zo onzeker stuiterde Moscon daarna alle kanten op. Hij viel al snel en werd vierde.

Zonder binnenband

De meeste deelnemers aan Parijs-Roubaix rijden met zogenoemde tubeless-banden, zonder binnenband. Ze zijn vastgelijmd aan de velg en in de banden zit latex die tijdens het rijden kleine gaatjes dicht. De winnaar van vorig jaar, Sonny Colbrelli, reed twee keer lek, maar kon toch doorrijden op zijn binnenbandloze wielen. Omdat daarmee de kans op platrijden kleiner is, kan de bandenspanning iets omlaag. Dat vermindert het gestuiter over de stenen, waardoor de coureur krachtig kan blijven trappen. Maar met zachte banden ruim 200 kilometer over asfalt rijden, kost dan weer veel extra energie. De gekozen bandenspanning in Parijs-Roubaix is dan ook een compromis.

Een compromis dat niet nodig zou zijn als de renner onderweg zijn bandenspanning kan verhogen of verlagen. Tweeëneenhalf jaar werkte de Eindhovense racefietswielenfabrikant Scope aan een systeem, Atmoz, om dat mogelijk te maken. Twee knoppen op het stuur geven luchtreservoirs, die om de naven van voor- en achterwiel zitten met een als spaak vermomd buisje naar de band, een draadloos seintje dat er lucht bij of uit moet. Op de fietscomputer ziet de renner de bandenspanning. Scope voldoet aan de eis van de UCI dat de innovatie ook voor de fietsrecreant beschikbaar moet zijn, al kost het systeem 3.998 euro.

Overvallen

Het bedrijf zegt overvallen te zijn door de plotselinge goedkeuring van de UCI, zo vlak voor Parijs-Roubaix. Oud-renner Koen de Kort, verantwoordelijk voor al het materiaal van wielerploeg Trek-Segafredo, verwacht zondag nog niet heel veel renners met het systeem. ‘Al zullen er wel een paar zijn. Wij in ieder geval niet.’ Ook Jumbo-Visma en QuickStep maakten bekend dat ze zondag nog niet toe zijn aan de innovatie die de fiets sowieso zwaarder maakt en lastiger bestuurbaar.

Meest waarschijnlijke ploeg om met Atmoz te debuteren is het Nederlandse Team DSM, dat Scope als een van zijn partners heeft. Later deze week hakt de ploeg de knoop door, als de renners met de variabele bandenspanning hebben kunnen experimenteren. Blikvanger van DSM is de Duitser John Degenkolb die voor Sunweb, de voorganger van DSM, Parijs-Roubaix won in 2015 en droomt van een tweede zege. Zoals Mohoric in maart naar zijn zadel wees toen hij winnend over de finish van Milaan-Sanremo kwam, zo zal Degenkolb in zijn ultieme droomscenario zondag wijzen naar zijn beide wielen.