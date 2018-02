Nederlandse mannen en vrouwen onttroond als olympisch kampioen achtervolging

Nederland - Japan

In navolging van de mannen werden ook de Nederlandse vrouwen onttroond als olympisch kampioen ploegachtervolging. Het nationale trio, met Ireen Wüst als gangmaker, haalde wel de finale, maar er van de wereldrecordhouders uit Japan die in de tweede helft van de race over zes ronden hun rondetijden omlaag wisten te krijgen. Na tweeëneenhalve ronde geleid te hebben raakte Nederland weer achterop. Op de streep was het verschil 1,58 seconden in het voordeel van Japan.



Het team van coach Johan de Wit, gebouwd rond het duo Miho en Nana Takagi, verbeterde dit seizoen tweemaal het wereldrecord en bleek ook woensdag ongenaakbaar. Nederland reed in de opstelling Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong.



In de halve finale was reserve Lotte van Beek voor Leenstra het ijs opgegaan. Het sparen van krachten bleek niet effectief genoeg. Het brons was in de ploegachtervolging voor de Verenigde Staten, met twee sprinters (Heather Bergsma en Brittanny Bowe) aan boord.