Nederlandse infectioloog: er komt geen uitbraak in Tokio

Leden van de Nederlandse olympische delegatie wachten op het vliegveld tot zij worden toegelaten tot Tokio. Beeld AFP

Dat de voorbije dagen in de olympische bubbel 71 positieve coronagevallen zijn gedetecteerd, wijst op de scherpe controle, niet op een krankzinnig oplopend besmettingsgetal. ‘Dat wordt allemaal keurig opgepakt. Ze luisteren goed naar de internationale inbreng’, aldus de Utrechtse medicus, in 1976 lid van de bronzen nationale waterpoloploeg.

Er bestaat volgens de uitgesproken Hoepelman, namens de wereldzwembond Fina betrokken bij alle sanitaire voorbereiding voor Tokio 2020, ook geen Plan B als iets mis mocht gaan. Dat is iets wat organisatiechef Seiko Hashimoto deze week beweerde. Volgens de Nederlander geldt slechts A: ‘Ik denk dat er geen uitbraak komt. Als er een massale uitbraak zou komen, dan liggen de Spelen stil. Maar heus, dat gaat niet gebeuren.’

De grote kracht van de aanpak in Tokio is tweeërlei. Allereerst is er het protocol van testen. Het is dagelijks testen, met de best mogelijke test, de polymerase chain reaction (PCR) op het Sars-2-CoV virus. ‘Ik heb de Japanners en het IOC bij al die virtuele bijeenkomsten wel verteld dat het huidige afstand houden, om close contact te voorkomen, niet nodig is. Als je elke dag wordt getest, zoals de sporters en begeleiders in Tokio, dan ben je er altijd op tijd bij. Dan maakt die 48 uur dat je besmet bent voor je symptomen vertoont niet uit. Maar ze wilden er niet aan. Ook goed.’

Er wordt gewerkt met saliva-tests, de speekseltest, deels zelf afgenomen, waarvan Hoepelman hoog opgeeft. Bij een eerder toernooi in Japan, de olympische kwalificatie in het schoonspringen, was een ander type speekseltest in gebruik. ‘Dat gaf 1 procent vals-positieve uitkomsten. Een dag erna bleken die allemaal negatief. Die is vervangen door een betere speekseltest, minder snel, 12 tot 18 uur werktijd, maar veel betrouwbaarder. 1 procent vals, dat betekent dat we bij deze Olympische Spelen elke dag 120 positieve resultaten zouden hebben. Onwerkbaar natuurlijk.’

De tweede component in de aanpak is de kracht van de vaccinatie. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité maakte dinsdag bekend dat 85 procent van de bewoners van het olympisch dorp beschermd zal zijn door het vaccin van Pfizer. Van de IOC-leden, 101 in getal, was iedereen ingeënt, maar bleek het uit Zuid-Korea komende lid Ryu Seung-min besmet.

Maandag ontstond lichte paniek in olympische kringen toen in de omgeving van de grote vrouwelijke ster van de Spelen, de Amerikaanse turnster Simone Biles, een besmetting was geconstateerd. Het betrof reserve Kara Eaker.