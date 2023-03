Nederlandse honkballers sneuvelen vroegtijdig op WK vol sterren uit Amerikaanse competitie

Een snoekduik van Jurickson Profar in de WK-wedstrijd Nederland tegen Italië. Beeld Henk Seppen

Het waren de Italianen die het Nederlands Koninkrijksteam zondag in de groepsfase van het WK honkbal op niet mis te verstane wijze naar huis stuurden: 7-1. Nederland faalde opzichtig tegen de grootste Europese rivaal, die twee jaar geleden nog werd verslagen in de finale van het EK. Maar dit keer stonden er twee compleet andere ploegen op het veld.

Net als Nederland beschikken de Italianen over spelers uit de Amerikaanse Major League, zoals vrijwel elke deelnemer aan de zogenoemde World Baseball Classic in opgevoerde vorm aan de start verscheen. Dat de sterren mogen meedoen van hun clubs, verhoogt de aanzien van het toernooi.

Over de auteur Koen van der Velden schrijft vanuit New York over Amerikaanse sporten.

Nederland, halve finalist van 2013 en 2017, werd vooraf beschouwd als outsider. De ploeg begon zondag in Taiwan als koploper in poule A, na winst op Cuba en Panama en verlies tegen Taiwan. Winnen van de Italianen of verliezen met een kleine marge had volstaan, maar uiteindelijk kon Nederland als nummer drie in de groep de koffers pakken. Vooral de vierde inning was rampzalig, toen werper Mike Bolsenbroek de ballen om de oren vlogen.

Goud waard

De dunne bezetting op de werpheuvel was de achilleshiel van Nederland. De sterren uit de Major League, Xander Bogaerts, Chadwick Tromp, Jurickson Profar, Didi Gregorius en anderen, konden het niet verbloemen. Tromp scoorde het enige punt middels een homerun.

Bij de Italianen stond de Amerikaan Matt Harvey op de heuvel. Harvey, die dankzij zijn Italiaanse voorouders mocht meedoen, was ooit de grote man bij New York Mets. De afgelopen jaren worstelde hij met zijn vorm, hij had een reserverol bij verschillende clubs. Voor de Italianen is hij nu goud waard.

Zijn blijdschap na de winst op Nederland onderstreepte de status van de World Baseball Classic, die om de vier jaar wordt gespeeld. Voorheen haalden sommige sterren uit de Major League, vooral de Amerikanen, hun neus op voor het toernooi dat samenvalt met de voorbereiding op het honkbalseizoen. Nu wilden de grootste namen er dolgraag bij zijn. Het maakt het deelnemersveld sterker dan ooit.

Nederland ging niettemin voor de wereldtitel, zei Meulens in aanloop naar het toernooi. Zijn ploeg had meer ervaring dan voorheen, klonk het optimistisch, de beste spelers van Curaçao en Aruba namen meer bagage mee uit Amerika. Maar ook de andere landen putten diep uit de Major League. Om hun doel te bereiken, hadden de Nederlandse honkballers zich een weg door een woud aan sterren moeten slaan.

Sterspelers

Had het Koninkrijksteam de schade zondag beperkt gehouden, dan wachtte een kwartfinale tegen het ongeslagen Japan in een volgepakte Tokyo Dome. Japan, een van de titelfavorieten, heeft met Shohei Ohtani een van de uitblinkers uit de Amerikaanse competitie in de gelederen. Het 1,93 meter lange fenomeen van Los Angeles Angels behoort tot de beste werpers én slagmannen.

De Amerikanen kunnen op hun beurt een team met louter sterspelers opstellen. De regerend kampioen wordt aangevoerd door Mike Trout, volgens velen de beste honkballer ter wereld. Toen hij zijn landgenoten in 2017 de titel zag vieren, besloot hij er de volgende keer bij te zijn. Die kans doet zich nu pas voor, want door de coronapandemie werd het toernooi in 2021 met twee jaar uitgesteld.

Door de toezegging van Trout kregen ook zijn landgenoten ineens meer trek in het WK. Onder meer Mookie Betts (Los Angeles Dodgers), Paul Goldschmidt (St. Louis Cardinals), Kyle Schwarber en Trea Turner (beiden Philadelphia Phillies) moeten de bokaal in Amerikaanse handen houden.

De Dominicaanse Republiek, met de ijzersterke Juan Soto en Manny Machado (beiden San Diego Padres), geldt als de grootste uitdager, maar ook landen als Puerto Rico en Venezuela bulken van het talent.

De sterren zijn erbij omdat de Amerikaanse Major League Baseball de organisatie samen met wereldhonkbalbond WBSC op zich neemt. Dit jaar werd het aantal deelnemers uitgebreid, van zestien naar twintig. De landen zijn verspreid over vier poules, en er wordt gespeeld in Taiwan, Japan en in de Verenigde Staten. De finale is in Miami.

Door de grote namen, die bij anderen toernooien wegens clubverplichtingen verstek laten gaan, groeit het WK in populariteit. Naar de editie van 2017 keken aanzienlijk meer mensen dan vier jaar daarvoor.

De bazen van het Amerikaanse honkbal willen de grootste attracties uit hun competitie ook buiten de grenzen van de VS in de etalage zetten.

Wie de Nederlandse sterren de komende jaren in actie wil zien, is aangewezen op de Major League. De volgende editie van het WK staat gepland voor 2025. Eerst speelt Oranje in september het EK. In Praag moet Nederland zijn titel zien te verdedigen zonder hulp uit Amerika, want de sterspelers worden voor een Europees toernooi niet vrijgegeven door hun clubs.