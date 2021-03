Nederlandse hockeysters schaven na gedwongen rustmaanden tegen Duitse vrouwen aan hun vorm

Malou Pheninckx in duel met de Duitse Selin Oruz tijdens een wedstrijd voor de Pro League. Beeld ANP

De snelle spelhervatting van Eva de Goede, het subtiele tikje van Malou Pheninckx en de droge backhand van Lidewij Welten door de benen van de Duitse keepster. Amper negen seconden duurt de aanval zondagmiddag aan het begin van de tweede helft in Amstelveen, genoeg om een ongevaarlijke uitbal te promoveren tot een prachtige treffer. De 2-0 is de beslissing in een eenzijdige wedstrijd, die de Nederlandse hockeysters uiteindelijk met 3-0 winnen.

Een dag eerder hadden de vrouwen ook al gewonnen van Duitsland in de Pro League met 2-1. Toen was het spel een stuk minder overtuigend. Het contrast tussen beide wedstrijden kwam volgens Alyson Annan, de Australische bondscoach, vooral voort uit het gebrek aan wedstrijdritme. Sinds de uitwedstrijd tegen België, in november, hadden de Nederlandse vrouwen geen wedstrijd meer samengespeeld, terwijl de Duitse vrouwen dit kalenderjaar al zes interlands afwerkten.

Dat verschil was met name terug te zien in de eerste helft van zaterdag. Duitsland zette Nederland vanaf het begin vast op de eigen helft en creëerde drie grote kansen, waarvan Lisa Altenburg er één benutte. ‘We waren slordig aan de bal en verloren teveel duels. Dat is echt weer wennen aan internationaal hockey', vertelde Annan, die zaterdag haar honderdste overwinning boekte als vrouwenbondscoach. ‘Het Duitse hockey is een stuk fysieker dan mijn speelsters in de hoofdklasse gewend zijn’.

Haar ploeg boog de 0-1 achterstand nog om door treffers van Frédérique Matla en Ireen van den Assem uit een strafcorner, maar echt overtuigen deed Nederland niet. ‘Dat is ook niet gek als je vier maanden niet samen hebt gespeeld’, vertelt Annan.

Agressiever

Hoewel ze de afgelopen maanden weinig met haar ploeg op het veld stond, kwamen de hockeysters wel elke maandag samen op Papendal. Daar praatten speelsters en staf met elkaar onder begeleiding van een psycholoog over gevoelige vraagstukken zoals omgaan met tegenslag en toenadering zoeken na een conflict in het team. ‘Wat wij buiten het veld met elkaar doen, is minstens zo belangrijk als de trainingen op het veld’, vertelt Annan. ‘We blijven vrouwen, als de communicatie niet goed loopt, komt er van hockey ook niks terecht.’

Zondag speelde haar ploeg aanzienlijk beter, agressiever vooral. Al na twee minuten tikte Pien Dicke de 1-0 binnen op aangeven van Marloes Keetels en na de rust besliste Lidewij Welten de wedstrijd met twee doelpunten. ‘We speelden met veel meer overtuiging en lef, dan zaterdag’, vertelt Welten, die naar eigen zeggen baat heeft bij de groepssessies met de psycholoog. ‘Als je jezelf kwetsbaar opstelt, krijg je veel meer verbinding met een ander. Daardoor voel je elkaar beter aan en ben je bereid om harder voor elkaar te werken. Dat zag je vandaag terug en gaat ons straks op de Spelen ook helpen.’

Vol programma

Naast de mentale uitdagingen, ligt er ook een flinke klus om iedereen fit naar Tokio te krijgen. De hockeykalender is de komende vier maanden overvol. Zo speelt Welten met haar club Den Bosch nog wedstrijden in de reguliere competitie, de Euro Hockey League en de play-offs om het landskampioenschap. Daarna volgen vijf interlands in de Pro League en zes wedstrijden op het EK in juni. ‘Het is veel, maar uiteindelijk speel ik liever wedstrijden dan trainingen’, zegt Welten.

Ook Annan maakt zich geen zorgen over het volle programma. Zij houdt de belasting van haar speelsters goed in de gaten en heeft nauw contact met de clubcoaches. ‘De speelsters dragen elke wedstrijd een GPS, waarop we kunnen bijhouden hoe fit iedereen is.’

De komende twee maanden ziet Annan haar speelsters alleen tijdens de sessies op Papendal. Half mei wordt de Pro League hervat met twee dubbele thuiswedstrijden tegen Australië en Nieuw-Zeeland en een uitwedstrijd tegen België. De vrouwen liggen op koers om hun titel te prolongeren. Na tien wedstrijden bedraagt de voorsprong op Argentinië negen punten, maar de Zuid-Amerikanen hebben twee wedstrijden minder gespeeld.

In 2019 won Nederland de eerste editie van de Pro League door in de finale af te rekenen met Australië, maar dit jaar is er vanwege de Spelen geen finale ingepland. De ploeg die na zestien wedstrijden bovenaan staat, is de winnaar. ‘We willen de competitie graag winnen, maar het is niet ons hoofddoel’, besluit Annan. ‘Ons piekmoment ligt op de Spelen, het EK en de Pro League zijn niet meer dan mooie meetmomenten. Na dit weekend kunnen we in ieder geval stellen, dat we op de goede weg zijn.’