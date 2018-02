Nederlandse hockeyster zegt ook misbruikt te zijn door sportarts Nassar

Omdat hij me wel genezen heeft, heb ik het achter me kunnen laten en voelt het nu niet ineens als een trauma Nederlands slachtoffer van Nassar

Nieuwsuur had een interview met de vrouw, maar haar naam is niet genoemd. Ze vertelde dat ze van haar 17de tot haar 21ste hockeyde aan de Michigan State University, toen ze last kreeg van een hernia. Ze kwam bij Nassar onder behandeling, die als onderdeel van zijn behandeling zijn vingers in haar vagina stak, onder het mom op die manier haar bekken recht te zetten. Haar hernia was binnen enkele weken verholpen, en de zaak hield haar verder niet meer bezig. Totdat de Michigan University haar vorige week een brief stuurde over het misbruikschandaal waarin Nassar de hoofdrol speelt. Het was misbruik, zegt ze nu tegen Nieuwsuur, 'maar omdat hij me wel genezen heeft, heb ik het achter me kunnen laten en voelt het nu niet ineens als een trauma'.