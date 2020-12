Nederlandse handbalsters (wereldkampioen) gooien hun reputatie te grabbel op EK

De Nederlandse verdedigers zien hoe Camila Micijevic van Kroatië op het doel kan schieten. Beeld BSR Agency

Het uitzicht op de volgende ronde is uiterst troebel, om maar te zwijgen van een klassering bij de laatste vier.

Zaterdagavond verloor Nederland met vier treffers verschil van het door positieve covidtests geplaagde Servië (25-29). Als waren zij verlamd verspeelden de Nederlandse handbalsters in het laatste kwartier de maximale voorsprong van zes treffers. Zondagavond, in een leven-of-doodwedstrijd, zoals tv-commentator Estavana Polman het duel betitelde, trok het slim spelende Kroatië na een gelijkopgaande score (24-24) met nog vijf minuten op de klok de winst naar zich toe: 27-25.

De nationale ploeg, na de triomftocht van Kumamoto 2019 een jaar lang op de roze wolk gezeten, kan nog de hoofdronde van het continentale toernooi bereiken als ze dinsdag wint van het als sterk ingeschaalde Hongarije. Met hooguit twee punten door de hoofdronde komen, met nog eens drie wedstrijden in de Jutlandse stad Kolding, lijkt in de huidige vorm een onmogelijke opdracht.

Vorig jaar werd Nederland in Japan wereldkampioen, ondanks drie nederlagen in aanloop naar de halve finales: een in de eerste ronde (tegen Slovenië), twee in de hoofdronde (Duitsland en Denemarken). In de halve-eindstrijd (Rusland) en de finale (Spanje) was de ploeg van de Franse bondscoach Manu Mayonnade in topvorm. Ook het gevreesde Noorwegen werd in de groepsfase verslagen.

De Nederlandse handbalsters druipen af na de nederlaag tegen Kroatië (27-25). Beeld BSR Agency

Voorste kruisband

De routine van het basiszevental (de coach liet diep in het toernooi de jonkies aan de kant) betaalde zich uit. Grote aandrijver was in die dagen Estavana Polman. Zij kan niet spelen doordat de voorste kruisband van de rechterknie is gescheurd. Voor april, mei zal zij niet terug zijn op de speelvloer.

Polman, type hart op de tong, zat zich namens tv-zender Ziggo twee dagen te verbijten voor het scherm. Ze sprak weinig diplomatieke woorden over de matige vorm van haar teamgenoten. Wel sprak zij voortdurend van ‘wij’. Ook zij had geen tot weinig verklaringen voor de valse start van de wereldkampioen.

Het ontbreken van Polman zal een belangrijk gemis zijn. Zij werd vorig jaar gekozen tot waardevolste speler van het WK. Zij heeft vuur in het niet eens zo gespierde lijf. Ze heeft een bijzonder schot en geeft nooit op. Haar brutaliteit is een wapen en een mentale ondersteuning van het strijdplan. Schieten jongens, niet twijfelen, is haar lijfspreuk.

Nederland had in twaalf maanden vol coronagedoe slechts twee oefeninterlands (tegenstander Duitsland) kunnen afwerken. Het was, op de stabiele eerste helft (15-9) tegen Servië na, voornamelijk op zoek naar de oude vorm. In dat gekozen Nederlandse spelletje passen razendsnelle uitbraken, nadat de coaches Groener en Thomsen aan het roer hebben gestaan. Speedy Gonzales-handbal werd het wel genoemd. Mayonnade, niet overtuigend in zijn coaching zondag, is ook een man van ‘run, run, run’.

Als een razende

Dat break-out handbal was zondag, na een dag van overpeinzingen over de oorzaak van de nederlaag tegen Servië, opnieuw niet te vinden. Uitbraakhandbal begint met stops van de doelvrouw, Tess Wester. Of ballen die naast zijn gegaan die zij als een razende weer in het spel brengt. Dat kwam er zondag allemaal niet van.

Het stoppercentage van de keeper (8 saves op 35 schoten, 23 procent) lag onder wat een uitblinker behoort te doen. Die rol was nu aan de Kroatische goalie Tea Pijevic die liefst vijf keer een schot van Nederland ving. Op vangballen door de keeper staat in training van afstandsschutters een straf: tien push-ups.

Nederland had één uitblinker zondag en die werd nog maar matig gebruikt: Kelly Dulfer. De lange opbouwer (1.86 meter) van Borussia Dortmund stond niet in de beginopstelling. Als gewoonlijk begon Lois Abbingh, de topscorer van het voorbije WK (71 treffers), links in de tweede lijn. Daar bleek haar inbreng beperkt, waarna Dulfer haar halverwege de tweede helft kwam aflossen. Van 9-6 achter wist Nederland zich door de acties van Dulfer naar een voordelige ruststand van 14-13 te knokken.

Na rust speelde de lange Schiedamse opnieuw een sterke rol, maar de Kroaten hadden zich nu beter ingesteld op haar loopacties. Bij 21-21 ging Dulfer naar de bank, tot verbazing van velen. Inger Smits kwam op haar plaats en kon geen moment overtuigen. Kroatië profiteerde van de Nederlandse wanorde en mocht zich na de tweede zege zeker weten van het verblijf in de volgende ronde.

De afgeschminkte wereldkampioen heeft dinsdag nog een opdracht te vervullen tegen Hongarije. Als die partij wordt gewonnen, gaat de ploeg alsnog door naar de hoofdronde, met twee poules van zes ploegen; drie wedstrijden op de agenda. Daar stuit het op grootmacht Noorwegen, dat over het veld vliegt in Denemarken. Daarmee vergeleken is Nederland nog niet eens van de startbaan losgekomen.